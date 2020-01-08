400 bine yakın "tr" uzantılı domain devredilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) domain satışı sözleşmesi imzaladığı 13 firmadan biri olan İsimtescil Bilişim A.Ş Genel Müdürü Ertuğrul Kalkan, Türkiye’de '.tr' uzantılı olan domainlerin yetkisinin geçmişte ODTÜ tarafından yönetildiğini ancak ODTÜ’nün, 21 Aralık 2018 ‘de yaptığı sözleşme ile '.tr' kayıt otorite yetkisinin BTK’ya devredildiğini söyledi. Kalkan, ”Bu gelişme ile beraber, Türkiye’de kayıtlı olan 400.000’e yakın “.tr” uzantılı domainlerin 3 ay içerisinde yetkili kayıt operatörlerine transfer edilmesi gerekiyor” dedi.

Türkiye’nin domain lideri İsimtescil firmasının Genel Müdürü Ertuğrul Kalkan, “Müşterilerimizin bu süreci sorunsuz atlatabilmeleri için gerekli altyapı çalışmalarımızı düzenledik. “.tr” uzantılı alan adı sahipleri bununla beraber ücretsiz olarak DNS ve alt isim sunucu yönetimler, yapım aşaması, başka adres yönlendirme ve gelişmiş DNS yönetimlerinden faydalanabilecekler.” dedi.

Peki, nic.tr üzerinden aktarım nasıl yapılacak?



Domain aktarım sürecinin nic.tr üzerinden online olarak kolayca sağlanabileceğini ifade eden, Ertuğrul Kalkan “nic.tr kullanıcı hesabı üzerine giriş yapıldığında müşterinin karşısına çıkacak olan kayıt firmaları arasında isimtescil.net’i seçmeleri gerekiyor. isimtescil.net’i seçtikten sonra işleme devam etmeleri sonunda nic.tr sisteminde kayıtlı GSM numarasına nic.tr tarafından doğrulama kodu gönderiyor. Doğrulama yapıldıktan sonra sistem isimtescil.net web sitesine yönlendirme yaparak üyelik hesabı oluşturmanızı veya mevcut üyeliğinize giriş yapmanızı istiyor. Giriş yapıldıktan sonra ilgili kullanıcı hesabına aktarım sağlanmış olacak. isimtescil.net olarak en uygun domain fiyatları ile her zaman kullanıcıların yanında olacağız.” dedi.



