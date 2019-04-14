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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
14.04.2019 - 10:36, Son Güncelleme:

40 milyon dolar ödüllü Fortnite World Cup başlıyor!

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40 milyon dolar ödüllü Fortnite World Cup başlıyor!

Dünyanın her yerinden 250 milyonu aşkın oyuncusuyla küresel bir fenomen haline gelen Fortnite'ın toplamda 40 milyon dolar ödül havuzlu turnuvası Fortnite World Cup için geri sayım başlıyor. 13 Nisan günü başlayacak on haftalık eleme maratonu sonunda en iyi 100 Tekli oyuncusu ve en iyi 50 İkili takımı 26-28 Temmuz'da New York'ta düzenlenecek Fortnite World Cup'a katılmaya hak kazanacak.

10 hafta boyunca sürecek ve dünyanın her yerindeki Fortnite oyuncularının katılımına açık olacak eleme aşaması iki bölümden meydana geliyor. Cumartesi günleri düzenlenecek Çevrimiçi Açık Eleme Yarı Finalleri'nde, oyuncular belirlenen üç saatlik süre boyunca katılacakları maçlarda Azmin Zaferine ulaşmak için mücadelece edecek ve başarılarına göre puan toplayacaklar. Toplamda 10 maça katılma imkânı olan oyunculardan en başarılı ilk 3000 kişi her hafta Pazar günü düzenlenecek Çevrimiçi Açık Eleme Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.

Elemeler boyunca kullanılacak puanlama sistemine göre; Azmin Zaferi: 10 puan; 2'ncilik ~ 5'incilik: 7 puan, 6'ncılık ~ 15'incilik: 5 puan; 16'ncılık ~ 25'incilik ise 3 puan kazandıracak. Ayrıca her avlama da 1 puan değerinde. Yarı final maçları Avrupa bölgesindeki oyuncular için Türkiye saatiyle 18.00 – 21.00 arasında oynanacak.

Her Hafta 1 Milyon Dolar

Cumartesi günleri düzenlenecek yarı finallerde en iyi dereceyi elde eden ilk 3000 oyuncu, Pazar günleri gerçekleştirilecek haftalık finallerde, temmuz ayında New York'ta düzenlenecek 30 milyon dolar ödül havuzlu Fortnite World Cup'a katılma mücadelesi verecek. Üstelik 10 hafta boyunca haftalık 1 milyon dolarlık ödül havuzundan da pay alma şansı yakalayacak.

Bu maçlar da yine Türkiye saati ile 18.00 – 21.00 arasında oynanacak ve benzer şekilde her oyuncunun en fazla 10 maça katılma hakkı olacak. Oyuncular, haftalık yarı final maçlarından farklı olarak bu maçlarda başarılarına göre çeşitli para ödüllerinin de sahibi olacaklar. Buna göre her sunucu bölgesinin haftalık Tekli eleme birincileri 5.000 dolar, ikincileri 4.000 dolar ve üçüncüleri 3.000 dolar ödül kazanacaklar. Kademe kademe azalan para ödülü 1500'üncü oyuncu için 100 dolar olacak.

İkili takımlar için ödül alacak oyuncu sayısı 1000 ile sınırlandırılırken ödül miktarı ortalama iki kat daha fazla olacak. Ayrıca her sunucu bölgesinde en iyi dereceyi elde eden Tekli ve İkili oyuncularından aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda kişi New York'taki World Cup Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak. Tüm maçların programına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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