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    4 yıldır kayıp olan uçak Google Maps'te bulundu!

    Hürriyet Haber
    18.03.2018 - 16:59 | Son Güncelleme:

    Google Maps'te gideceğiniz yerleri bulmak için daha çok kullanıyorsunuz; ancak 4 yıldır kayıp olan uçağın bile yine bu uygulama ile bulunduğunu size söylesek?

    25 yıllık deneyimli bir araştırmacı Peter McMahon, Google Maps'te yaptığı araştırmalarla kayıp Malezya uçağını bulduğunu söylüyor. Uzun süredir araştırmalarda bulunan Avustralyalı McMahon, Google Maps'teki uydu görüntülerini uzun bir süredir araştırıyor. Bu araştırmalar sonucunda ise sürpriz bir şekilde kaybolan Malezya uçağının enkaz görüntülerine rastlamış. Bu görüntülerin ise 2014 yılında kaydedildiği görülebiliyor.

    4 yıldır kayıp olan uçak Google Mapste bulundu

    Bu görüntülerin ise Hint Okyanusu'ndaki Round adası yakınlarında olduğu belirtiliyor. Öte yandan bu keşifte dikkat çeken bir diğer büyük olay ise mermi izleri. Belirtilene göre uçağın enkazında çok sayıda mermi izi bulunuyor. Bu izlerin ise sebebi bilinmiyor. Ayrıca uzmanların yıllarca yapılan araştırmalar sonucunda bu enkazı neden bulamadıkları ise bilinmiyor. Kimileri bu enkazın bulunduğu yalnız, mermi izlerinden dolayı açıklanmadığını iddia ediyor.

    Etiketler: uçak , google maps , google haritalar
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