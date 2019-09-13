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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
13.09.2019 - 06:07, Son Güncelleme:

4. Türksat Model Uydu Yarışması sonuçlandı

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4. Türksat Model Uydu Yarışması sonuçlandı

Türksat ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Model Uydu Yarışması'nda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Grizu-263 takımı birinci oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen ödül töreninde, öğrencilerin yarışmaya yıllar içinde ilgilerinin artmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

 Bu tür  yarışmalarla öğrencilerde fardındalık yaratmak ve deneyim yaşatmak istediklerini vurgulayan Sayan, "Öğrencilerimiz arasında artan bu farkındalıkda en büyük paylardan biri de 2 yıldır teknolojiyi ve öğrencileri çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarla buluşturan Teknofest etkinliğidir." dedi.

Sayan, model uydu yarışmasıyla öğrencilere, gerçek bir uydu deneyimi yaşatmak, okulda gördükleri teorik bilgiyi pratikle buluşturmak, disiplinleri bir araya getirmek ve takım ruhunu aşılamayı hedeflediklerini vurguladı.

Başarılı olan öğrencileri bakanlık kurumlarında görmek istediklerini aktaran Sayan, "Burada bulunan öğrencilerimizden yarışma sürecindeki yaşadıkları tecrübeleri, tespit ettikleri aksaklıkları ve 'daha iyi bir yarışma nasıl olur' sorusuna cevap arayan bir mektup kalem almalarını istiyorum." diye konuştu.

Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yüksek de yarışmanın Türkiye'nin hedefleri ve vizyonunu ortaya koyan bir etkinlik olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından Sayan, yarışmada birinci olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinden Grizu-263 takımına, Yüksek, ikinciliği kazanan İstanbul Teknik üniversitesinden Apis 8a takımına, Türksat Genel Müdürü Cenk Şen de üçüncü olan Fırat Üniversitesinden uvcsat takımına plaket verdi.

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