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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
19.10.2018 - 10:12, Son Güncelleme:

4 kamerayla gelen Lenovo S5 Pro sahneye çıktı!

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4 kamerayla gelen Lenovo S5 Pro sahneye çıktı!

6.2 inç büyüklüğünde dev bir ekrana sahip olan ve Snapdragon 636 işlemciden güç alan Lenovo S5 Pro, 4 kamerayla geliyor! İşte cihazın özellikleri ve fiyatı...

Lenovo'nun başkanı Chang Cheng'in geçtiğimiz günlerde varlığını kabul ettiği Lenovo S5 Pro, çok geçmeden duyuruldu ve Çin'de ön siparişe açıldı. Daha önce çentiksiz olacağını ve 2 farklı varyantla satışa sunulacağı düşünülen telefon ters köşe yapmayı başardı.

İki önde iki arka olmak üzere toplamda 4 kameraya ev sahipliği yapan Lenovo S5 Pro, oldukça iddialı geliyor. Orta segmente hitap eden Lenovo’nun yeni akıllı telefonu Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alıyor.

6 GB RAM‘a ve artırılabilen 64 GB‘lık dahili hafıza sahip olan 4 kameralı Lenovo S5 Pro orta segment telefonlar arasında oldukça dikkat çekiyor.

Snapdragon 636 mobil platformuna sahip olan S5 Pro, Adreno 509 grafik birimiyle birlikte geliyor. Ekran desteği noktasında FHD+ çözünürlük karşımıza çıkarken, işlemcinin 8 çekirdekli olduğunu ve 1.8 GHz saat hızında çalıştığını belirtelim.

14-bit Qualcomm Spectra 160 ISP, 24 MP çözünürlüklü sensörlere kadar sıfır deklanşör gecikmesiyle çalışabiliyor. Ayrıca Qualcomm Aqstic ses codec desteği Hi-Fi ses ile birlikte yüksek dinamik aralığı sunuyor. Kısacası Snapdragon 636 işlemcisi ile birlikte S5 Pro, ise ortalama performans bekleyen kullanıcılar için de oldukça yeterli olacak.

S5 Pro modelinde bu yılın trendi haline gelen çentikli bir ekran bulunuyor. 6.2 inç boyutundaki Full HD ekranın üzerine kurulan akıllı telefon, büyük ekranıyla ön plana çıkıyor. Ayrıca bu ekranın 2246 x 1080 piksel değerindeki çözünürlüğe sahip olduğunu da görmekteyiz.

4 kamerayla gelen Lenovo S5 Pro sahneye çıktı

Yeni akıllı telefonda kullanıcıları çift arka ve ön kamera kurulumu karşılıyor. Bu kısımda f/2.2 diyafram aralığına sahip olan 20 ve 8 Megapiksel olmak üzere çift arka kamera kurulumuna yer veren Vivo Z3, orta segment bir akıllı telefona göre oldukça kaliteli bir kamera deneyimi sunuyor

Ön tarafında ise yapay zeka ile güçlendirilmiş 20+ 12 Megapiksel değerindeki çift kamera sensörlerinin yer aldığını belirtelim. Birbirinden güzel selfiler çekmenize olanan tanıyacak olan Lenovo S5 Pro’nun ön kamerası oldukça kaliteli bir performans sergiliyor.

Çift ön ve arka kamera kurumları ile gelecek olan orta segmentin yeni gözdesine 3500 mAhbüyüklüğündeki bir batarya güç veriyor. Snapdragon 636 işlemcisinden gücünü alan akıllı telefonun günlük kullanımda bataryasının şarj ile rahatlıkla bir günü çıkartabileceği de düzenlenen etkinlik sırasında belirtildi.

Resmiyete kavuşan bilgilere göre Snapdragon 636 işlemcili Lenovo modeli 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. Tabi, microSD kart ile bu depolama alanı kolayca artırılabiliyor.

Altın, Buz Mavisi, Kristal Siyahı olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile akıllı telefon pazarında yerini alacak olan 3.1 Plus modelleri uygun fiyatıyla da kullanıcıların beğenisini kazanacak. Bugün düzenlenen etkinlikte ise Lenovo S5 Pro 180 dolardan başlayan etiket fiyatıyla satışa sunulacağı da açıklandı.

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