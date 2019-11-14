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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 07:38, Son Güncelleme:

3DEXPERIENCE Forum’da gündem ürdürülebilir inovasyon ve iş alanlarıydı

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3DEXPERIENCE Forum’da gündem ürdürülebilir inovasyon ve iş alanlarıydı

Dassault Systèmes’in her yıl düzenlediği 3DEXPERIENCE Forum Türkiye bu yıl 6 Kasım’da İstanbul Feriye’de gerçekleşti. Forumun bu yılki teması “Endüstri Rönesansı: Sürdürülebilir İnovasyon ve Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Sürdürülebilir İş” idi. Etkinliğe, otomotiv, havacılık ve savunma, sağlık gibi farklı endüstrilerden birçok uzman isim ve iş insanı katıldı.

Forumun açılış konuşmasını yapan Dassault Systèmes Türkiye Ülke Müdürü Elif Gürdal Dassault Systèmes'in tüm dünyada 250.000'den fazla müşteriye sahip olduğunu ve müşterilerinin inovasyonun merkezinde endüstri lideri firmalar olduğunu belirtti. Gürdal, Dassault Systèmes'in insanlara ürün, doğa ve yaşamı uyumlu hale getirebilecek sürdürülebilir yenilikleri hayal edebilmeleri için 3DEXPERIENCE evrenlerini sağladığını söyledi.

Gürdal’ın konuşmasının ardından, firmanın EMEAR Bölgesi Başkan Yardımcısı Olivier Ribet söz aldı. Ribet, Endüstri Rönesansı döneminde bir küresel dönüşüm yaşadığımızı anlattı. Ribet,” İcat etmenin, öğrenmenin, üretmenin ve ticaretin yeni, gerçek ve sanal yollarını getiren küresel bir dönüşüm içindeyiz” dedi.  

Otomotiv endüstrisindeki lider yerli firmalardan Farplas'ın CEO'su Ömer Burhanoğlu, konuşmasında otomotiv endüstrisinin geleceğine dair bazı öngörüler paylaştı. Dijitalleşme ve sürücüsüz araçların her şeyi baştan yazacak diyen Burhanoğlu, otomobillerin aynı zamanda veri toplayan araçlar da olup mobilitenin öneminin çok artacağını söyledi ve bu gelecekte, sürdürülebilirliğin anahtarı her zaman teknolojide olacak dedi. 

Etkinlikte öğle yemeğinden önce TETLab'ın kurucusu ve yöneticisi Leyla Türker sahnede yerini aldı. Zırhlı askeri araçlar tasarlayan Türk savunma sanayi şirketlerinden FNSS ve alüminyumdan endüstriyel ürün üreticisi Yeşilova Holding de bu yılki diğer başarı hikayesi anlatan şirketler arasındaydı. Katılımcılar, çeşitli uygulamaların sergilendiği “Deneyimsel Alan”ı da ziyaret etme ve deneyimleme fırsatı buldular.

ABD'de robotlar futbol oynadıABD'de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) tarafından üretilen minik robotlar parkta futbol oynadı. MIT Biyobenzetim Robotik Laboratuvarı tarafından üretilen Mini Cheetah robotları, yeşil alanda futbol oynarken görüntülendi. Her biri 9 kilogram ağırlığındaki robotlar, dört bacağıyla hareket ederek kendi etrafında 180 derece dönebiliyor. Mini robotların, saatte yaklaşık 8 kilometre hızla koşabildiği, düştüğünde kendi kendine kalkabildiği ve yüksek bir yerden atladığında yumuşak bir iniş yapabildiği belirtildi.
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