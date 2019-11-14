3DEXPERIENCE Forum’da gündem ürdürülebilir inovasyon ve iş alanlarıydı
Dassault Systèmes’in her yıl düzenlediği 3DEXPERIENCE Forum Türkiye bu yıl 6 Kasım’da İstanbul Feriye’de gerçekleşti. Forumun bu yılki teması “Endüstri Rönesansı: Sürdürülebilir İnovasyon ve Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Sürdürülebilir İş” idi. Etkinliğe, otomotiv, havacılık ve savunma, sağlık gibi farklı endüstrilerden birçok uzman isim ve iş insanı katıldı.
Forumun açılış konuşmasını yapan Dassault Systèmes Türkiye Ülke Müdürü Elif Gürdal Dassault Systèmes'in tüm dünyada 250.000'den fazla müşteriye sahip olduğunu ve müşterilerinin inovasyonun merkezinde endüstri lideri firmalar olduğunu belirtti. Gürdal, Dassault Systèmes'in insanlara ürün, doğa ve yaşamı uyumlu hale getirebilecek sürdürülebilir yenilikleri hayal edebilmeleri için 3DEXPERIENCE evrenlerini sağladığını söyledi.
Gürdal’ın konuşmasının ardından, firmanın EMEAR Bölgesi Başkan Yardımcısı Olivier Ribet söz aldı. Ribet, Endüstri Rönesansı döneminde bir küresel dönüşüm yaşadığımızı anlattı. Ribet,” İcat etmenin, öğrenmenin, üretmenin ve ticaretin yeni, gerçek ve sanal yollarını getiren küresel bir dönüşüm içindeyiz” dedi.
Otomotiv endüstrisindeki lider yerli firmalardan Farplas'ın CEO'su Ömer Burhanoğlu, konuşmasında otomotiv endüstrisinin geleceğine dair bazı öngörüler paylaştı. Dijitalleşme ve sürücüsüz araçların her şeyi baştan yazacak diyen Burhanoğlu, otomobillerin aynı zamanda veri toplayan araçlar da olup mobilitenin öneminin çok artacağını söyledi ve bu gelecekte, sürdürülebilirliğin anahtarı her zaman teknolojide olacak dedi.
Etkinlikte öğle yemeğinden önce TETLab'ın kurucusu ve yöneticisi Leyla Türker sahnede yerini aldı. Zırhlı askeri araçlar tasarlayan Türk savunma sanayi şirketlerinden FNSS ve alüminyumdan endüstriyel ürün üreticisi Yeşilova Holding de bu yılki diğer başarı hikayesi anlatan şirketler arasındaydı. Katılımcılar, çeşitli uygulamaların sergilendiği “Deneyimsel Alan”ı da ziyaret etme ve deneyimleme fırsatı buldular.
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