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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 08:43, Son Güncelleme:

3DEXPERIENCE Forum 2019 için geri sayım

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3DEXPERIENCE Forum 2019 için geri sayım

Dassault Systèmes’in her yıl düzenlediği 3DEXPERIENCE Forum Türkiye bu yıl 6 Kasım 2019 günü Ortaköy’deki Feriye Sarayı’nda gerçekleşecek. Forumun bu yılki ana teması: “ENDÜSTRİ RÖNESANSI: Sürdürülebilir Bir Dünya için Sürdürülebilir İnovasyon ve İş” olacak.

Dassault Systèmes Türkiye Ülke Müdürü Elif Gürdal’ın açılış konuşmasını takiben, etkinliğin ana konuşmasını ise Dassault Systèmes EMEAR Başkan Yardımcısı Olivier Ribet gerçekleştirecek. Ribet’in konuşması üretime, ticarete, öğrenmeye, yatırım yapmaya sanal ve gerçek yeni yollar sunan global bir dönüşüm olan “Endüstri Rönesansı” üstüne olacak.

Bir dizi keynote konuşmaları ve müşteri referans sunumları, sanal dünyanın gerçek dünyayı nasıl genişlettiğini ve geliştirdiğini, Endüstri’nin yeniden doğuşunun dünyayı nasıl şekillendirdiği konusunda ufuk açıcı olacak. Yeni endüstriyel kategorileri, yeni tüketicilerin geleceğin işgücünü güçlendirmeleri için yeni kategoriler yaratıyor. 

Konuşmacılar arasında şu isimler de bulunuyor: 

Ömer BURHANOĞLU, Farplas CEO’su – Türkiye otomotiv endüstrisinde lider firmalardan biri olan Farplas, mobilite ekosistemine yenilikçi çözümler sunuyor ve çok taraflı iş modellerini uyguluyor.

Leyla TÜRKER, TETLab Kurucusu ve Genel Müdürü, 3D medikal ve endüstriyel tasarımTürker sunumunda sağlık ve medical endüstri alanındaki zorluklara ve de 3D baskı teknolojileri çevresinde gelişen yaratıcı endüstrilere odaklanacak.

Serdar KUZULOĞLU, gazeteci, professor ve dijital strateji danışmanı- Etkinliğin kapanışını, Kuzuloğlu’nun dijital dönüşüm ve bu dönüşümün günlük hayat, trendler ve olaylar üstüne etkilerini anlatacağı konuşması yapacak.

FNSS ve Yeşilova Holding’in aralarında olduğu firmalar tarafından gerçekleştirilecek sunumlarda, Endüstri Rönesansının getirdiği yenilik fırsatları ve zorluklar tartışılacak. 

Katılımcılar ayrıca çeşitli demonstrasyonların ve etkileyici uygulamaların sergileneceği “Deneyimsel Alan”ı da ziyaret etme şansına sahip olacaklar.

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