3D yazıcılar ile drone tasarımı nasıl yapılır?
Her Yönüyle SolidWorks ile Drone Tasarımı isimli bu kitap, yakın dönemde adı sıkça duyulan 3 boyutlu yazıcılar ile okurun kendi başına bir dronu tasarlayarak onu gerçek hayatta faaliyete geçirebileceği şekilde yorumlamış.
Kitap ile okur, Bilgisayar Destekli Tasarım becerilerini geliştirebilecek. Kazanılan tasarım becerisi mühendislik alanında, endüstriyel tasarım alanında ve günlük hayatta düşünülen projeleri gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, 3 Boyutlu yazıcıdan alınabilecek plastik parçalar ile gerekli elektronik bileşenler birleştirilerek ürün prototipleme konusunda da tecrübe edinilebilecek.
Kitaptaki 12 örnek ile birlikte uygulama sırasında anlatılan komutlar ve fonksiyonları okuru sıkmadan, kolay bir öğrenimi hedefliyor.
Kitapta Bulunan Konu Başlıkları
Drone Gövde Tasarımı
Kauçuk Ayak Tasarımı
Pervane Tasarımı
Elektronik Parça Tasarımı (Görselleştirme İçin)
Drone Montaj Modelleme
Yorumları Göster
Yorumları Gizle