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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
26.09.2019 - 08:10, Son Güncelleme:

3D yazıcı pazarına yerli oyuncu

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3D yazıcı pazarına yerli oyuncu

3D yazıcıların gün geçtikçe önemi artarken, bu alanda faaliyet gösteren ve yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranı yakalayan Zaxe, 2019’un son çeyreğine yeni çözümleriyle giriyor.

3D yazıcılar, her ne kadar geçmişi daha eskiye dayansa da günümüzün ve yakın geleceğin en heyecan verici teknolojilerinden biri. Havacılık, savunma sanayi ve sağlık başta olmak üzere hemen her sektörde aktif olarak kullanılan bu teknoloji, üretim süreçlerini kökünden değiştirmeye aday. Hem endüstriyel anlamda hem de son kullanıcı tarafında sayısız imkan ve avantaj sağlayan 3D yazıcılar, üretici ve tüketici kavramlarının da yeniden yorumlanmasına önayak olacak.

Üreten insanlar için 3D yazıcılar üreten marka

2015 yılında kurulan ve yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı yakalayan Zaxe, Türkiye’nin dört bir yanında, başta eğitim ve sanayi kurumları olmak üzere pek çok alanda üretime katkı sağlamayı hedefliyor. X1 ve X1+ modelleri ülke genelinde 40’a yakın bayi tarafından dağıtılan markanın en önemli özelliklerinden biri, kullanım kolaylığı sunması. Kullanıcı odaklı arayüz, 3 adımda baskıya gönderme, kablosuz ağ bağlantısıyla birden fazla 3 boyutlu yazıcı kontrol etme gibi kolaylıklar sunan Zaxe Desktop uygulaması; bu teknolojinin toplumun geneline yayılması açısından da önemli bir görev üstleniyor. Windows ve Mac OS X uyumlu Desktop uygulamasıyla 3 boyutlu yazıcı kullanımı karmaşık olmaktan çıkıyor.

3D yazıcı pazarına yerli oyuncu

3 kişiyle yola çıkan Zaxe bugün her biri alanında uzman 20 kişilik bir ekiple hizmet veriyor. 1200 metrekare alana yayılan merkez ofiste tasarım, üretim, pazarlama, teknik servis, gönderim gibi iş kalemlerinin tek elden yürüyor. İlk yerli üretim 3D yazıcı markası olmanın sorumluluğunu ve bilincini taşıyan Zaxe kurucuları ve uzman ekibi aynı zamanda, Türkiye’de üretimi teşvik eden etkinliklerde 3D yazıcı teknolojisini anlatarak bu alanda farkındalık oluşmasına katkıda bulunuyor.

Zaxe 2019’un son çeyreğine yeniliklerle giriyor ve 2020 için hedef büyütüyor. Bugüne kadar B2B pazarına hitap eden X1 ve X1+ modellerine Z1 ve Z1+ modellerini de ekleyerek son kullanıcı tarafına ulaşıyor. 

3D baskı sürecinin önemli unsurlarından olan filament üretimi ve satışı da yapan Zaxe, her yönüyle kullanıcı dostu bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

3D yazıcı pazarına yerli oyuncu

Uzun yıllar çeşitli global yatırımlarda görev alıp, son olarak Londra merkezli dijital bir Çin yatırımının Doğu Avrupa ve CIS Ülkeleri Global Direktörü olarak edindiği 10 yılı aşkın yöneticilik deneyiminin ardından Zaxe'de Yönetici Ortak görevini üstlenen Dr. Emre Akıncı, şirketin yeni dönemi için yurtdışını işaret ediyor:

“Yüzde 90’ın üzerinde yerlilik oranı yakalayan bir marka olarak, Türkiye’de yakaladığımız başarıyı yurt dışına taşımak istiyoruz. Merkez ofisimizi yeniledik, genişlettik. En kısa sürede internet sitemizi de yenilenen yüzüyle yayına alacağız. Alanının ilk girişimi olmanın verdiği sorumluluğun farkındayız, bu nedenle yeni internet sitemizi 3D yazıcı teknolojisinin önemli bir bilgi kaynağı da olacak şekilde konumluyoruz.”

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