3D yazıcı ile armatür hazırlamak artık mümkün

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri3D yazıcı ile armatür hazırlamak artık mümkün
GeriTeknoloji 3D yazıcı ile armatür hazırlamak artık mümkün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
15.11.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

3D yazıcı ile armatür hazırlamak artık mümkün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3D yazıcı ile armatür hazırlamak artık mümkün

Signify, tüketicilerin internet üzerinden, üç boyutlu yazıcı ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak diledikleri armatürü (abajur ve lamba) tasarlamalarına olanak sağlayan yeni online hizmetini duyurdu.

Kullanıcılar üretmiş oldukları armatürleri iki hafta içerisinde teslim alabilecekler. Devrim niteliği taşıyan bu platform,dünyanın ilk 3D yazıcı ile armatür hazırlama olanağını sunan online hizmet olma özelliğini de taşıyor. Şirket ayrıca 3D yazıcılarda kullanılmış CD’lerden başlayarak geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına geçtiğini ve Philips markası altında, geri dönüştürülmüş 24 adet CD’den üretilmiş LED aydınlatmalı bir masa lambasını da piyasaya sürdüğünü duyurdu. 

Signify, Benelüks’te gerçekleşen pilot projenin ardından, tüketicilerine sunduğu bu yeni hizmeti Avrupa’da uygulamaya başlıyor. Artık yalnızca birkaç tıklama ile kullanıcıların kendi dekoratif armatürünü tasarlaması mümkün oluyor. Sadece yapılması gereken, temel tasarımlardan birini seçip, boyutlarını, rengini, dokusunu ve desenini değiştirerek kişiselleştirmek ve aralarında Philips Hue’nun da bulunduğu seçenekler arasından armatürde kullanılacak LED ampulü seçmek. Kişiye özel olarak hazırlanan ürün, Signify tarafından iki hafta içerisinde kullanıcılara gönderiliyor. 

Signify’ın 3D yazıcıyla üretilen armatürlerinde sürdürülebilirlik ön plana çıkarken, armatürün temel malzemesi; yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir materyal olan polikarbonat. Elektronik parçalar ve ampul hariç olmak üzere, tipik bir armatürün karbon ayak izi, metal bir armatüre kıyasla yüzde 47 daha düşük. Armatürler tutkal kullanılmadan üretildiği gibi, parça sayıları da daha az. Ağırlıklarının da sıradan bir armatürün üçte ikisi olması sayesinde, armatürlerin nakliyesi %35 oranında daha az karbon emisyonuna yol açıyor. 

Signify aynı zamanda üretimde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş polikarbonat iplikler kullanmaya başladı. Bu malzemenin kullanıldığı ilk ürün ise, 24 adet geri dönüştürülmüş CD’den üretilen Philips LED masa lambası. 28 Kasım 2019 tarihinde 99 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan lamba, mycreation.lighting.philips.com adresinden sipariş edilebiliyor. Signify, önümüzdeki yıl içerisinde 3D yazıcı ile üretilen tüm ürünlerinde bu geri dönüştürülmüş malzemeyi kullanmayı planlıyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle