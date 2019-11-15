3D yazıcı ile armatür hazırlamak artık mümkün
Signify, tüketicilerin internet üzerinden, üç boyutlu yazıcı ve geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak diledikleri armatürü (abajur ve lamba) tasarlamalarına olanak sağlayan yeni online hizmetini duyurdu.
Kullanıcılar üretmiş oldukları armatürleri iki hafta içerisinde teslim alabilecekler. Devrim niteliği taşıyan bu platform,dünyanın ilk 3D yazıcı ile armatür hazırlama olanağını sunan online hizmet olma özelliğini de taşıyor. Şirket ayrıca 3D yazıcılarda kullanılmış CD’lerden başlayarak geri dönüştürülmüş malzeme kullanımına geçtiğini ve Philips markası altında, geri dönüştürülmüş 24 adet CD’den üretilmiş LED aydınlatmalı bir masa lambasını da piyasaya sürdüğünü duyurdu.
Signify, Benelüks’te gerçekleşen pilot projenin ardından, tüketicilerine sunduğu bu yeni hizmeti Avrupa’da uygulamaya başlıyor. Artık yalnızca birkaç tıklama ile kullanıcıların kendi dekoratif armatürünü tasarlaması mümkün oluyor. Sadece yapılması gereken, temel tasarımlardan birini seçip, boyutlarını, rengini, dokusunu ve desenini değiştirerek kişiselleştirmek ve aralarında Philips Hue’nun da bulunduğu seçenekler arasından armatürde kullanılacak LED ampulü seçmek. Kişiye özel olarak hazırlanan ürün, Signify tarafından iki hafta içerisinde kullanıcılara gönderiliyor.
Signify’ın 3D yazıcıyla üretilen armatürlerinde sürdürülebilirlik ön plana çıkarken, armatürün temel malzemesi; yüzde 100 geri dönüştürülebilir bir materyal olan polikarbonat. Elektronik parçalar ve ampul hariç olmak üzere, tipik bir armatürün karbon ayak izi, metal bir armatüre kıyasla yüzde 47 daha düşük. Armatürler tutkal kullanılmadan üretildiği gibi, parça sayıları da daha az. Ağırlıklarının da sıradan bir armatürün üçte ikisi olması sayesinde, armatürlerin nakliyesi %35 oranında daha az karbon emisyonuna yol açıyor.
Signify aynı zamanda üretimde geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş polikarbonat iplikler kullanmaya başladı. Bu malzemenin kullanıldığı ilk ürün ise, 24 adet geri dönüştürülmüş CD’den üretilen Philips LED masa lambası. 28 Kasım 2019 tarihinde 99 euro fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan lamba, mycreation.lighting.philips.com adresinden sipariş edilebiliyor. Signify, önümüzdeki yıl içerisinde 3D yazıcı ile üretilen tüm ürünlerinde bu geri dönüştürülmüş malzemeyi kullanmayı planlıyor.
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