3D yazıcı sayesinde piller de ufalıyor
Günümüzdeki teknolojik trend, cihazların git gide küçülmesi yününde seyrediyor olsa da örneğin cep telefonları gibi bazı cihazlar bu küçülme eğiliminin gerisinde kaldı. Çünkü içlerindeki piller çok fazla yer tutuyor.
Bir telefonun kasası tasarlanırken bile,büyüklüğü, kullanılacak olan pilin boyutlarına göre belirleniyor. ACS uygulamalı Enerji malzemleri, lityum-iyon pillerin istenilen boyutlarda basılabilmesi için yeni bir teknoloji geliştirdi.
Popular Science'ın haberine göre araştırma ekibi, üç boyutlu baskıda kullanılan bir elektrolit çözeltisi ile polilaktik asidi (PLA) karıştırılıp, gövde tasarımını da iletkenliği arttıran grafen ve karbon nanotüplerini ekledi. Bu tasarım, pillerin boyutlarının küçültülebilmesini de sağlıyor.
Pilin kapasitesi şimdilik ticarı standartların altında. Fakat kapasitesini arttırabilecek bazı yeni fikirlerin de test edilmekte olduğunu bildirdi.
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