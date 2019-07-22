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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.07.2019 - 07:27, Son Güncelleme:

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı kazananları belli oldu

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31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı kazananları belli oldu

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nı erkeklerde Melikşah Düğen, kadınlar ise Ilgın Çelik birinci sırada tamamladı.

Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına 30 yıldır önemli katkı sunan ve "Dünyanın En İyi Açık Su Yüzme Organizasyonu" kabul edilen yarışta, 59 ülkeden yerli ve yabancı toplam 2 bin 400 yüzücü mücadele etti.

Katılımcılar, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun startı vermesiyle Anadolu yakasındaki Kanlıca İskelesi'nden gruplar halinde İstanbul Boğazı'na atladı. Yüzücülere, parkur boyunca herhangi bir sıkıntı yaşanması durumunda müdahale edebilmek için deniz araçları eşlik etti.

Kanlıca İskelesi'nde yarışa başlayan yüzücüler, 6,5 kilometrelik parkurun ardından Kuruçeşme'deki Cemil Topuzlu Parkı'nda organizasyonu bitirdi.

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen organizasyonu erkeklerde Melikşah Düğen, 48 dakika 28 saniyelik derecesiyle ilk sırada tamamladı. Efe Erduran, 48 dakika 32 saniyelik süresiyle ikinci, Ukrayna'dan Artur Artamonov ise 48 dakika 53 saniye ile üçüncü oldu.

Kadınlarda ise 47 dakika 19 saniyelik süresiyle Ilgın Çelik ilk sırada yer aldı. Geçen yılın şampiyonu Hilal Zeynep Saraç, 47 dakika 26 saniyelik derecesiyle ikinci, Şira Nur Eroğlu ise 50 dakika 9 saniye ile üçüncü sırada yer aldı.

Yarışmanın ardından ödül töreni gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile diğer yetkililer, dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etti.

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