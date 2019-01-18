300 milyon yaşındaki fosil, robot olarak 'dirildi'
Arkeoloji çalışmaları neticesinde zaman zaman keşfedilen fosiller Dünya'nın geçmişiyle ilgili çok önemli ipuçları veriyor. Peki neredeyse 300 milyon yıllık bir fosilin tekrar hayata döndüğünü size söylesek? Elbette bilimsel olarak bu mümkün değil; ancak robotik çalışmaların meyvesi olarak eski bir fosil 'hayata' döndü.
Robotlar akıl almaz bir hızda gelişiyor, değişiyor. Westworld dizisinde konu olarak ele alınan Android'in iyiden iyiye insana benzediği ve neredeyse bir insandan ayırt edilemediği görüntüler diziyi bir anda konuşulan dizi yapmayı başarmış ve tepelere taşımıştı. Gelecekte şüphesiz insandan ayıramayacağımız robotlarla karşılaşacağız. Ancak robotların tek işe yarar tarafı bu değil elbette.
Bu bağlamda bilim insanları, yaklaşık 300 milyon yaşında olan bir fosili canlandırmak istedi. Ancak bunu yaparken bilgisayar animasyonuyla da yetinmek istemedi ve bu fosilin birebir kopyası olan robot geliştirdi. Araştırmacıların robotu geliştirmeden önce fosille ilgili ilk keşfettiği şey, bahsi geçen canlı türünün düşünülenden çok daha gelişmiş ve hızlı bir canlı türü olduğu oldu.
Orobates Pabsti ismindeki bir sürüngen türüne ait olduğu düşünülen fosil, robotun geliştirilmesiyle 'canlandı'. Karada daha iyi hareket ettiği görülen fosil robot yaklaşık 4 kg ağırlığında. Uzun ve ince yapısıyla dikkat çeken fosil robot oldukça kısa bacaklara sahip.
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