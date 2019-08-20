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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
20.08.2019 - 08:02, Son Güncelleme:

300 bin TL'ye iPhone 11 isteyen?

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300 bin TL'ye iPhone 11 isteyen?

Apple'ın yüksek fiyatıyla cepleri yakan popüler telefon serisi iPhone'a önümüzdeki ay yeni üyeler katılıyor. iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 ismini taşıması beklenen yeni iPhone modellerinin hemen öncesinde ise Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, dünyanın en pahalı iPhone'unu ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Telefonlar için ince işçilik çıkararak onları özel taşlarla süsleyen aksesuar markası Caviar, bu kez henüz tanıtımı dahi yapılmamış bir telefon için, iPhone 11 için düğmeye bastı. Şirket, tüketicilerden ön sipariş toplamaya başlarken, hazırlanacak iPhone 11'in fiyatının 300 bin TL'ye dayanması ise şaşkınlık yaratıyor. 

Fiyatı 50 bin doları aşan bu özel iPhone 11 modeli, iPhone 11 Universe Diamond adını taşıyor. Üzerinde gerçek göktaşı ve ay parçaları bulunmasından dolayı fiyat hayli yükseliyor. Daha da ilginci bu modelden sadece bir adet üretilecek olması. Kapanın elinde kalacağı söylenebilir. Ancak şirketin 4800 dolar gibi daha uygun fiyatlarla sattığı özel iPhone modelleri de olacak. Bu model geçtiğimiz günlerde 50. yılı kutlanan, ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu anısına hazırlanan Apollo 11.

300 bin TLye iPhone 11 isteyen

iPhone 11 serisi yeni telefonlar Eylül ayının ortasında tanıtılacak, iOS 13 yayına verilecek. 

Kamyon çeken mini robotlarABD merkezli şirket olan Boston Dynamics'in sosyal medya üzerinden tanıttığı yeni robotu SpotMini, bir kamyonu çekebiliyor.
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