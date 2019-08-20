300 bin TL'ye iPhone 11 isteyen?
Apple'ın yüksek fiyatıyla cepleri yakan popüler telefon serisi iPhone'a önümüzdeki ay yeni üyeler katılıyor. iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone XR 2019 ismini taşıması beklenen yeni iPhone modellerinin hemen öncesinde ise Rusya merkezli lüks aksesuar üreticisi Caviar, dünyanın en pahalı iPhone'unu ortaya çıkarmaya hazırlanıyor.
Telefonlar için ince işçilik çıkararak onları özel taşlarla süsleyen aksesuar markası Caviar, bu kez henüz tanıtımı dahi yapılmamış bir telefon için, iPhone 11 için düğmeye bastı. Şirket, tüketicilerden ön sipariş toplamaya başlarken, hazırlanacak iPhone 11'in fiyatının 300 bin TL'ye dayanması ise şaşkınlık yaratıyor.
Fiyatı 50 bin doları aşan bu özel iPhone 11 modeli, iPhone 11 Universe Diamond adını taşıyor. Üzerinde gerçek göktaşı ve ay parçaları bulunmasından dolayı fiyat hayli yükseliyor. Daha da ilginci bu modelden sadece bir adet üretilecek olması. Kapanın elinde kalacağı söylenebilir. Ancak şirketin 4800 dolar gibi daha uygun fiyatlarla sattığı özel iPhone modelleri de olacak. Bu model geçtiğimiz günlerde 50. yılı kutlanan, ay yüzeyine yapılan insanlı ilk uzay uçuşu anısına hazırlanan Apollo 11.
iPhone 11 serisi yeni telefonlar Eylül ayının ortasında tanıtılacak, iOS 13 yayına verilecek.
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