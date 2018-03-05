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    30 milyon dolarlık kripto token 90 dakikada tükendi!

    Hürriyet Haber
    05.03.2018 - 18:45 | Son Güncelleme:

    Havven, günlük işlemler için güvenli bir al/sat aracı yaratacak çift tokenli ilk ödeme ağı ve stablecoin için 30 milyon dolar fon elde ettiği token satışını tamamladı.

    Merkezi olmayan ödeme ağı ve stablecoin Havven, topluluk mensupları ve üst düzey katılımcılardan 90 dakika içinde 30 milyon dolar fon topladığı token satışlarının başarıyla tamamlandığını duyurdu. Kitle fonlamasıyla edilen sermaye, kripto para ekonomisine ilk kez sürdürülebilir istikrar sağlamayı hedefleyen Havven'in stablecoin platformunun geliştirilmesi için kullanılacak. 

    Kripto para dünyasından ve bu ekosistemin fonlamaya katılan ünlü yatırımcılar arasında BlockTower Capital, Blockasset Ventures, AlphaBlock, GBIC, Astronaut Capital, TokenStack Partners, OGroup, Synapse Capital, TGO Capital, DDC Fund, YouBi Capital, Block0, Beachhead Venture Capital ve Sandbar Investments bulunuyor. Dünyanın önde gelen fonlarından alınan bu katkı sayesinde Havven, güvenilir bir al/sat aracı ve günlük ekonomiye kolayca dahil edilebilecek nitelikte stabil bir kripto para geliştirerek, Blockchain teknolojisinin yaygınlığını hızlandıracak parayı çevreleyen teknolojileri güçlendirecek. 

    Havven’in oluşturduğu topluluk gibi, platformu geliştiren ekip de finansal teknolojileri hızlandırıp, adem-i merkeziyetçi (decentralized) finansal çözümler sunmayı ve kripto parayı günlük alışverişler için bir alternatif haline getirmeyi hedefleyen bir grup girişimci ve Blockchain uzmanından oluşuyor. Ethereum ağı üzerinde açık kaynaklı bir protokol olarak yayımlanan Havven sistemi, böylelikle adem-i merkeziyetçi sistem ve platformların geliştirilmesine önayak oluyor. 

    Havven ekibinin geliştirdiği platform stabil ve dijital bir para birimi kullanarak varlık transferi ve daha az gecikmeyle dünyanın her yerine gönderim gibi avantajlar sunarken, kripto para takas merkezleri ve diğer platformlar için bir al/sat aracı olarak kullanılabiliyor. Havven ayrıca güvenli bir tasarruf aracı niteliği taşıyor. 

    Havven’in kendine özgü stablecoin modeli iki ayrı token’dan oluşuyor: Nomin adlı stabil al/sat token’ları ve onların teminatı olan Havven rezerv token’ları. Stablecoin ile işlem yapanlardan ücret alan Havven, bu kesintiyi rezerv token sahipleri arasında dağıtıyor. Böylelikle sistemin devamlılığı sağlanıyor. Havven’in para çıkarma mekanizması, kendi kendini destekleyen bu sistem sayesinde ek bir teminata gerek duymuyor. 

    Etiketler: kripto para , sanal para , bitcoin
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