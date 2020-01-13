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Teknoloji
BBC Türkçe
Haber Giriş: 13.01.2020 - 08:16,Son Güncelleme:/

Çin'in dev teleskobu resmen faaliyete geçti

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Çin'in dev teleskobu resmen faaliyete geçti

Çin'de yapımı 5 yıl süren 2016'da tamamlanan, 30 futbol sahası büyüklüğündeki dünyanın en büyük radyo teleskobu FAST'in test aşaması tamamlandı. Çinli bilim insanları teleskopun resmen faaliyetlere başladığını duyurdu.

Güneybatıdaki Guizhou bölgesinde yer alan teleskobun yapımı beş yıl sürdü. 180 milyon dolara mal olan teleskop, Çin'in 'gökyüzündeki gözü' olarak tanımlanıyor.

Saniyede 38 gigabyte veri toplayabilen FAST, uzay galaksilerde doğal hidrojen arayacak ve zayıf pulsar (anlık radyo dalgası yayan nötron yıldızları) sinyallerini algılayacak ve uzayda yaşam araştırmalarına yardım edecek.

Teleskop kademeli olarak uluslararası gökbilimcilere açılacak.

Teleskobun başmühendisi Jiang Peng, FAST sayesinde gelecek üç yıl içinde önemli bilimsel keşiflere imza atacaklarına inandıklarını belirti.

Test aşamasında ise FAST'in zayıf pulsarları tespit etmedeki keskinliğine dikkat çekilirken üç yılda 102 zayıf pulsar sinyali tespit edildiğine dikkat çekildi.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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