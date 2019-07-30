3 yeni iPhone geliyor, hepsi de 5G hızını destekleyecek
Apple, Eylül ayı ortalarında iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone R 2019 model yeni telefonlarının duyurusunu yapacak. Bugünden kesinleşen bir şey var ki, o da yeni iPhone'ların model farkı olmaksızın hepsinin 5G teknolojisini destekleyecek olması.
Apple, üç yeni iPhone modeliyle önümüzdeki haftalarda karşımızda olacak. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlarken, özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkatten kaçacak gibi değil. İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor. Bu yeni telefonlardan iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla, iPhone XI Max yani iPhone 11 Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımıza geliyor. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç.
5G TEKNOLOJİSİYLE GELİYOR
Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni iPhone'larının üçünün de 5G destekli olarak geleceğini söylüyor. Kuo, daha önceki bir tahmininde sadece 5,4 inç ve 6,7 inç'lik daha pahalı iPhone'ların 5G'yi destekleyeceğini söylemişti. Kuo'nun tahminini değiştirmesinin nedeni, Apple'ın Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almış olması.
İnternete sızan görüntülere bakıldığında cihazların arka yüzündeki farkın kamera tarafında olduğu dikkat çekiyor. iPhone XR 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone XI ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor. iPhone XI ve iPhone XI Max ise Apple'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.
Apple'a yakın kaynakların bir iddiasına göre şirket iPhone X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine şirket, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini cihazlara kazandırmayı planlıyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle