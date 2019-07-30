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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

3 yeni iPhone geliyor, hepsi de 5G hızını destekleyecek

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3 yeni iPhone geliyor, hepsi de 5G hızını destekleyecek

Apple, Eylül ayı ortalarında iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone R 2019 model yeni telefonlarının duyurusunu yapacak. Bugünden kesinleşen bir şey var ki, o da yeni iPhone'ların model farkı olmaksızın hepsinin 5G teknolojisini destekleyecek olması.

Apple, üç yeni iPhone modeliyle önümüzdeki haftalarda karşımızda olacak. Şirket, bu kez telefonun tasarımında da değişiklik yapmayı planlarken, özellikle arka yüzündeki değişiklik dikkatten kaçacak gibi değil. İnternete sızan son bilgiler ışığında Apple'ın iPhone XI, iPhone XI Max ve iPhone XR 2019 adında üç yeni telefonla geldiği görülüyor. Bu yeni telefonlardan iPhone XI yani iPhone 11 5.8 inç'lik bir ekranla, iPhone XI Max yani iPhone 11 Max ise 6.5 inç'lik geniş bir ekranla karşımıza geliyor. iPhone XR 2019 sürümünün ekranı ise 6.1 inç.

5G TEKNOLOJİSİYLE GELİYOR

Apple analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yeni iPhone'larının üçünün de 5G destekli olarak geleceğini söylüyor. Kuo, daha önceki bir tahmininde sadece 5,4 inç ve 6,7 inç'lik daha pahalı iPhone'ların 5G'yi destekleyeceğini söylemişti. Kuo'nun tahminini değiştirmesinin nedeni, Apple'ın Intel'in modem bölümünü 1 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın almış olması.

İnternete sızan görüntülere bakıldığında cihazların arka yüzündeki farkın kamera tarafında olduğu dikkat çekiyor. iPhone XR 2019 sürümü çift kamera ile gelirken, konumlandırma olarak iPhone XI ve iPhone XI Max'ten farklı değil; kare şeklinde bir alanın içine gömülen arka kameralara LED flaş eşlik ediyor. iPhone XI ve iPhone XI Max ise Apple'ın ilk üç kameralı telefonları olma özelliğine sahip. Ancak kameralarla ilgili detaylı bir bilgi henüz bulunmuyor.

Apple'a yakın kaynakların bir iddiasına göre şirket iPhone X'ten beri kullandığı FaceID teknolojisini bu cihazlarında kullanmayı düşünmüyor. Bunun yerine şirket, ekrana gömülü parmak izi teknolojisini cihazlara kazandırmayı planlıyor.

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