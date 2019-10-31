3 yaş üzeri çocuklar için Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri3 yaş üzeri çocuklar için Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu
GeriTeknoloji 3 yaş üzeri çocuklar için Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
31.10.2019 - 07:30, Son Güncelleme:

3 yaş üzeri çocuklar için Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3 yaş üzeri çocuklar için Spotify Kids uygulaması kullanıma sunuldu

Sadece Spotify Premium Aile üyelerine özel olan Spotify Kids isimli bu yeni uygulama, 3 yaş ile daha büyük çocuklar için tasarlandı. Bugün beta versiyonu İrlanda’da pazara sunulacak ve Premium Aile’nin olduğu dünya genelindeki tüm pazarlarda yerini alacak.

Spotify Kids, güvenlik ve gizlilik fonksiyonları ön planda tutularak küçük dinleyiciler için geliştirilen bir ses dünyası. Uygulama, çocukların kendi başlarına ya da aileleri ile birlikte keşfedecekleri şarkı, soundtrack ve hikayeleri kapsıyor. Uygulamada öne çıkan birkaç özellik ise şöyle: 

Spotify Kids, Premium Aile paketinin bir parçası olduğu için reklam içermiyor

Tüm içerik tecrübeli Spotify editörlerinin manuel olarak özenle hazırladığı kayıtlardan oluşuyor ve ana öncelikleri de mevcut tüm içeriğin çocuklara uygun olması
Yeni uygulama çocukların gizliliğini korumak üzere tasarlandı. Diğer yandan uygulama özellikleri arasında yer alan ebeveyn kontrolü ise ailelere gönül rahatlığı sağlıyor. Ebeveynler, çocukları için en uygun olacağını düşündükleri “Audio for Younger Kids” ya da “Audio for Older Kids” deneyim alternatiflerinden birini seçebiliyor. 

Yukarıdaki özellikler sayesinde Spotify Kids küçük dinleyicilere şunları sunuyor:

Kendi hesapları ile sevdikleri içeriği dinleyebilirler
Çocuklar için tasarlanan bir ortamda kendi zevklerini keşfedebilirler – uygun olmayan içerikler filtreleniyor
Spotify uzmanları tarafından manuel olarak özenle seçilen müzik ve hikayeleri keşfe çıkabilirler
Çocuklar için oluşturulan çalma listelerini dinleyebilirler
iOS cihazlardan başlayarak sevdikleri şarkıları çevrimdışı olarak dinleyebilirler 

Çocuklara özel bu uygulama, Spotify için yeni bir açılım, tam da bu nedenle Spotify, bu yeni uygulamayı öncelikle beta olarak pazara sunuyor. Spotify Kids uygulaması deneyimi, ebeveynler, bakıcılar ve bu alandaki diğer uzmanlardan alınan geri bildirimler de dahil olmak üzere zamanla ortaya çıkan pratikler ve öğrenimler ile daha da zenginleşecek. Dünyanın en büyük audio streaming hizmeti Spotify, çocuk alanında daha fazla deneyim kazandıkça mevcut uzmanlığını Kids uygulamasına taşıyacak. Çünkü çocuklar müziğin de ötesinde audio hikayeleri, podcast’leri ve sound’ları seviyor. 

Meizu Note 9: Düşük fiyata yüksek performansÇinli teknoloji üreticisi Meizu'nun yeni telefonlarından Note 9, düşük fiyatı ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Ürünü, yakından inceledik.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle