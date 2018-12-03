3. Ulusal Antarktika Seferi için geri sayım başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri3. Ulusal Antarktika Seferi için geri sayım başladı
GeriTeknoloji 3. Ulusal Antarktika Seferi için geri sayım başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
03.12.2018 - 07:14, Son Güncelleme:

3. Ulusal Antarktika Seferi için geri sayım başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
3. Ulusal Antarktika Seferi için geri sayım başladı

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nin tarihi, lojistik ve hava şartlarına bağlı olarak 25 Ocak 2019 olarak belirlendi. Bu kapsamda, sefer için hazırlıklar başlarken "Beyaz Kıta"ya gidecek bilim insanları, temel ilk yardımdan yangınla mücadeleye, süratli bot kullanımından gemide yaşama kadar yoğun bir eğitime alındı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktik Bilim Seferi için çalışmalar hız kazandı. 

Bu kapsamda, 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi katılımcılarıyla ikili iş birlikleri dahiline kıtaya gidecek bilim insanları Antalya'da bulunan Sahil Güvenlik Okul Komutanlığında yoğun bir eğitime alındı.

Üç gün süren eğitimde bilim insanlarına teorik ve uygulamalı temel ilkyardım, yangınla mücadele, gemide yaşam ve süratli bot kullanma dersleri verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Antarktika'ya bilim seferi yapacak heyetin eğitim ve çalışmalarını yakından takip etti. Varank, eğitim sırasında Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy ile telefonla görüşerek sefer ve söz konusu eğitimlere ilişkin bilgi aldı. 

- "Heyetimiz geçici Türk Bilim Üssü kurma çalışmaları gerçekleştirecek"

Bakan Varank, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen Antarktika'ya Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Antarktika'da "gözlemci ülke" statüsünde olduğunu anımsatan Varank, şöyle devam etti: 

"Hava şartları müsaade ederse 25 Ocak 2019'da 3. seferimizi yapacağız. Bu sefere 11 Türk bilim insanı ve 4 yabancı araştırmacı katılacak. Buraya gidecek heyetimiz orada ilk defa geçici Türk Bilim Üssü kurma çalışmalarını gerçekleştirecek. Bunun yanında, 8 Türk bilim insanı bölgede bulunan diğer yabancı araştırma üslerinde ve bölgedeki araştırma gemilerinde bilimsel faaliyetlerine devam edecek. Biliyorsunuz burada gözlemci statüsündeyiz, konumumuzu danışman ülke yapabilmemiz için birtakım şartları yerine getirmemiz gerekiyor. 3. seferimiz de bu şartlardan birisi. İnşallah bu şartları yerine getirdikten sonra Antarktika'da danışman ülke konumuna geçeceğiz ve oradaki kalıcı üssümüzü kuracağız."

"Geçen seneye göre daha kapsamlı bir eğitim"

Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da sefere katılacak bilim insanları için düzenlenen eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu eğitimin Antarktika seferi için büyük önem taşıdığını vurgulayan Özsoy, kıtaya ilişkin çalışmalar yapan ülkelerin bu eğitimleri tamamladığını söyledi.

Özsoy, her ülkenin Antarktika araştırmacıları için farklı eğitimler verdiğine işaret ederek "Kore bu eğitimi 2 haftada veriyor ya da bazı diğer ülkeler 1 günde veriyor. Bu eğitimin uluslararası camiada ve bilim programları tarafından uygulanabilirliğini araştırarak Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İTÜ Kutup Araştırmaları Merkezi olarak ideal bir Türkiye programı oluşturduk." dedi. 

Eğitimin ilk gününde uzmanlar tarafından ilk yardım ve yangınla mücadele derslerinin verildiğini anlatan Özsoy, ikinci günde ise gemide yaşam eğitiminin verildiğini ifade etti.

Özsoy, Antarktika'ya ulaşımda yolculuğun yüzde 80'inin denizde geçtiğini belirterek "Gemide yaşam, hızlı bot kullanma, gemide örf ve adetler, gemi içerisindeki hiyerarşi, teknik terimler, acil durumlarda hangi kıyafetlerin giyileceği gibi farklı hususları kapsayan bir eğitim oldu." diye konuştu.

Eğitimin üçüncü gününde ise Antarktika'da çevresel korumaya yönelik kuralları içeren Madrid Protokolü'nün anlatıldığına aktaran Özsoy, bu sene düzenlenen eğitimin içeriğinin geçen sene aldıkları eğitime göre daha kapsamlı olduğunu dile getirdi.

"Eğitimler seferde çok işimize yarıyor"

Eğitim katılımcılarından İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Burak Karacık da daha önceki iki sefere katıldığını belirterek sefer öncesi eğitimin önemini vurguladı.

Karacık, eğitimin insanların denize olan güvenini artırdığını dile getirerek "Özellikle denizde hayatta kalma, acil durumda neler yapılması gerektiğine ilişkin eğitimler, hava şartlarının çok ani şekilde değiştiği bir noktaya gideceğimiz için önemli." dedi.

Verilen eğitimin sefer sırasında çok işlerine yaradığının altını çizen Karacık, aldıkları askeri eğitimin oldukça düzenli ve disiplinli olduğunu ifade etti.

İşte Apple’in yeni iPad Pro’su | Teknoloji Kutusu
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

iPhone pil değişimi için elinizi çabuk tutun! Süre daralıyor...

Steam indirimleri ile fiyatı 'dibe vuran' müthiş oyunlar

Türkiye'nin YouTube fenomenleri bir ayda ne kadar kazanıyor?

Samsung'tan çift ön kameralı telefon: Galaxy S10