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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.03.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

3 saniye içinde 1 GB ultra HD film indirme dönemi başlıyor

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3 saniye içinde 1 GB ultra HD film indirme dönemi başlıyor

Huawei, Mobil Dünya Kongresi’ndeki (MWC 2019) deneyim alanında üstün iç mekan 5G deneyimi yaşatmak için yeni 5G LampSite Pro ve 5G CPE Pro teknolojilerini kullandı. 5G LampSite Pro, 5G dijital iç mekan sistemini (DIS) oluşturmak için kullanılırken, 5G CPE Pro çözümüyle de ultra fiber deneyimi sunuldu.

Huawei ilk defa Mobil Dünya Kongresi sırasında, ticari 5G terminalleri bulunan bir alanda, 5G DIS iç mekan kapsama ağını kurdu ve sergiledi. 4T4R (4 Alıcı 4 Verici) teknolojisinin kullanıldığı alanda canlı sonuçlar, C bandında 100 MHz bant genişliğinde, 1 Gbps'nin üzerinde bağlantı hızına ulaşıldığını gösterdi.

Genellikle havaalanı, tren istasyonu, stadyum, alışveriş merkezi, metro ve kampüs gibi alanlar önemli 5G kullanım senaryoları olarak görülüyor. 5G LampSite Pro'nun Çin'deki Şangay Hongqiao Tren İstasyonu gibi birçok farklı kullanım alanında dağıtımıyla, 5G deneyimi operatörler tarafından geniş çapta tanınmıştı. 

3 saniye içinde 1 GB ultra HD film indirilebiliyor

2019 Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak piyasaya sürülen ve ticari bir terminal olan 5G CPE Pro, ağ kablolarına gerek olmadan, kullanıcıların ultra fiber seviyesinde kablosuz geniş bandın keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Huawei 5G CPE Pro, 3 saniye içinde 1 GB ultra HD film indirmek için kullanılabilecek 3,2 Gbps'ye kadar test hızı sunuyor.

Kullanıcılar akıllı ev yaşamının tadını çıkarmak için Huawei HiLink protokolünü destekleyen akıllı ürünleri kolayca ağa ekleyebiliyor. Huawei 5G CPE Pro ile tüketicilere ev, ofis ve kurumsal şebeke gibi çeşitli kullanım alanlarında yeni geniş bant deneyimi sağlanacak. 

Huawei Dijital İç Mekan Sistemleri Başkanı Ritchie Peng, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Huawei olarak operatörlerin 5G ağlarını hızlı ve verimli bir şekilde kurmalarına yardımcı olacak en iyi ürünleri ve çözümleri sunuyoruz. Ticari alanlar için önde gelen 5G iç mekan kapsama ürünü olan Huawei 5G LampSite Pro, Çin'de birçok farklı kullanım senaryosunda konumlandırıldı. Huawei olarak 2019 Mobil Dünya Kongresi (MWC) sırasında, 1 Gbps'den daha yüksek bir oran sağlamak için en yeni 5G CPE Pro terminalini kullandık. Huawei olarak 5G teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğiz.”

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