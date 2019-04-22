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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.04.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

3 milyon dolar ödüllü Fortnite turnuvası başlıyor

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3 milyon dolar ödüllü Fortnite turnuvası başlıyor

Tüm dünyada 250 milyondan fazla oyuncusu bulunan Fortnite’ın yaratıcısı Epic Games, yaptığı bir açıklamayla sevilen oyunu için yeni bir etkinliğin duyurusunu yaptı. Firmanın detaylarını paylaştığı Fortnite World Cup Kreatif’te oyuncular 3 milyon dolar tutarındaki ödül havuzundan pay almak için mücadele edecekler.

Geçtiğimiz ay 2019 yılında rekabetçi etkinliklerde 100 milyon dolar tutarında ödül dağıtacağını açıklayan Epic Games, bu kapsamda önceki hafta toplamda 40 milyon dolar ödül havuzu olan Fortnite World Cup hakkındaki detayları paylaşmıştı. Firmanın bugün duyurduğu Fortnite World Cup Kreatif ise şansını Battle Royale modu dışında denemek isteyen oyunseverleri eğlenceye katılmaya davet ediyor.

Oyuncuların Fortnite World Cup ile aynı tarihlerde New York City’de düzenlenecek Fortnite World Cup Kreatif finallerine katılma hakkı kazanmak için öncelikle 29 Nisan – 7 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek elemeleri geçmeleri gerekecek. 5 haftalık elemeler sonunda seçilen 15 oyuncu, 26-28 Temmuz tarihlerinde yapılacak Fortnite World Cup Kreatif finallerinin heyecanını yerinde yaşama ve büyük ödülü kazanmak için mücadele etme şansı yakalayacak.

Oyuncular Fortnite World Cup Kreatif finallerine katılma hakkı kazanmak için 5 hafta boyunca Fortnite topluluk içerik üreticileri tarafından özel olarak tasarlanmış haritalarda mücadele edecek. Ardından Fortnite’ın oyun içi tekrar izleme aracı ile çektikleri videoyu belirlenen bir etiketle YouTube’da yayınlayacaklar. Her hafta yeni bir harita ve yeni bir şans demek. Fortnite topluluğundan seçilecek içerik üreticilerinin beğenisini kazanan videoların sahipleri, Fortnite World Cup Kreatif finallerine katılma hakkı kazanacaklar.

Her hafta açıklanacak yeni haritalar ve içerik üreticileri için Fortnite’ın sosyal medya hesaplarını takip edin. İlk haftanın haritasını tasarlayan Cizzorz aynı zamanda bu haftanın özel jürisi de olacak.

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