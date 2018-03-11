3 boyutlu yazıcılarla birlikte gelen büyük değişim

Kişisel tasarımlardan yapay organ üretimine kadar neredeyse her alanda kullanılan 3 boyutlu yazıcılar, iş dünyasında bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetleri veren EY'nin 2016'da yaptığı araştırmaya göre; özellikle otomotiv, havacılık ve uzay endüstrisinde büyük potansiyele sahip. Raporda otomotiv sektörünün %46'unun, ürettikleri otomobillerin belli başlı parçaları için bu yazıcıları kullanmaya başladıkları görülüyor. Üreticiler de 3B yazıcıların üretim verimliliğini artırdığını dile getiriyor. Ayrıca, her geçen gün artan kişiselleştirilmiş tasarım taleplerini de yerine getirmeye hazırlar.

Geçtiğimiz yılın sonlarında bu teknolojiyle yaratılmaya başlanan havasız otomobil lastikleri, fütüristik tasarımları ve dikkat çekici performanslarıyla geleneksel lastiklerin kısa süre içinde unutulup tarihe gömüleceğini gösterdi. Örneğin, Michelin'in geliştirdiği lastikler asla patlamadığı gibi, hiç değiştirilmeden bir ömür boyu kullanılabilecek. Sadece bir 3B yazıcıda basılabilen gözenekli iç yapısı sayesinde havaya gerek duymayan lastikler çevre dostu bir üretime de imza atılmasını sağlıyor. Çünkü hammaddesi plastik değil; doğada kendiliğinden çözünebilen, geri dönüştürülebilir malzemeler.

EY'nin raporu, üç boyutlu baskı teknolojisini en çok kullanan ülkelerin Almanya, Çin ve Güney Kore olduğunu da gösterdi. Çevrimiçi 3B yazıcı hizmetleri veren Sculpteo'nun küresel ölçekli araştırması da bu raporu doğrulayarak sektörlerin ihtiyaçlarına da odaklanabiliyor: Günümüzde 3B teknolojisini kullanan sektörlerin öncelikli hedefi üretim verimliliğini artırmak. İkinci sıradaysa tabii ki kişiselleştirilmiş ürün hizmeti var. Dahası farklı sektörler arasında büyük bir hızla yayıldıkça bu yazıcılarda basılan ürünlerin fiyatları da düşmeye başladı.

Bir yandan telif haklarıyla ilgili bazı endişeler doğurmuş olsa da 3B yazıcılar devrim yapıyor. Teknolojinin gün be gün gelişimiyle sınırları aşıp imkansız malzemeleri kullanılmaya başlıyor ve katlanarak artan baskı hızlarıyla üretim sürecini şaşırtıcı şekilde kısaltıyorlar. Öyle ki birkaç yıl önce sadece prototip ürünler basıyor olmalarıyla tanınıyorlardı. Artık gerçekten kullanılabilen objeler yaratmakla kalmıyor, onları daha önce bir benzerine rastlamadığımız olağanüstü girift tasarımlarla üretiyorlar.

ÜÇ BOYUTLU YAZICILARIN ÇALIŞMA PRENSİBİ

- Önce üretilmek istenen objenin üç boyutlu bir tasarımı yapılıyor. Bu tasarım özeli bir yazılımla yazıcıya yollandığında kullanılacak malzemeler seçilip, boyutlandırılması sağlanıyor.

- Talimatlar 3 boyutlu yazıcıya ulaşıyor.

- Objenin boyutları ve yapısına göre baskı süresi dakikalar ile saatler arasında değişiklik gösterebilir.