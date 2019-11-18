3 boyutlu yazıcılar geleceği inşa ediyor

3D baskı sektörü, üretim sektöründe sağladığı hızlı prototipleme, maliyetleri azaltma ve daha kaliteli ürünler çıkarma gibi konulardaki avantajı sayesinde hızlı bir şekilde büyüyor. 2015 yılında 5,9 milyar dolarlık hacme sahip olan 3D baskı sektörü, 2020 yılında 21 milyar dolarlık hacme ulaşacak. 2025 yılında ise bu sektör 49 milyar dolarlık hacme sahip olacak.

Başlangıçta plastik filamentlerle başlayan 3D baskı süreci, prototiplemede sunduğu avantajların ardından seri üretime de entegre oluyor. Üretim yapan şirketler, eski CNC tezgahlarını üretim tesislerinden kaldırarak, 3D baskıları üretimlerine entegre etmek için fizibilite çalışmalarını sürdürüyor. Hatta bu konuda bazı şirketler öncü olarak tamamen 3D baskı ile üretim sürecine de geçiş yapıyor.

Plastik ile başlayan 3D baskı süreci, metal baskıyla daha da büyüyecek. Örneğin, medikal ve tıbbi ekipman üretimi yapan şirketler toz halinde titanyum ile 3D baskı yaparak, CNC tezgahlarında atık duruma düşen yüzde 30’luk titanyumu da üretimlerinde kullanabiliyor. Bu da malzeme kullanımındaki yüzde 30’luk ek masrafı ortadan kaldırıyor.

Metallerin 3D baskıda kullanılmasının en büyük zorluğu ise sıcaklık derecelerinin çok yüksek olması. Yaklaşık 1500 °C’de metal kullanan bu 3D yazıcıların, çok güçlü bir yapıya sahip olması gerekiyor. Bu yazımda, metal ile 3D baskı yapmayı başaran dört yenlikçi şirketi listeledim.

Renishaw: İngiltere merkezli Renishaw hafif metal parçaların üretiminde hızlı siparişler alabilen, 3D yazıcılar konusunda uzmanlaşmış bir şirket. Renishaw’un yazıcıları titanyum, alüminyum, kobalt, paslanmaz çelik ve nikel dahil olmak üzere bir dizi farklı metal ve alaşımla uyumlu olarak çalışıyor. Ayrıca Renishaw ile İngiliz bisiklet tasarımcısı ve üreticisi Empire Cycles arasında yapılan anlaşma kapsamında, ilk 3D baskılı metal bisiklet çerçevesi üretilecek. Titanyum dağ bisikletlerinin, diğer bisikletlerden yüzde 33 oranında daha hafif olduğu da düşünüldüğünde, 3D baskılı titanyum bisikletler gelecekte geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olacak.

Sciaky: 1939’da Chicago’da kurulan Sciaky, bu alanda faaliyet gösteren en eski şirketler arasında yer alıyor. Sciaky’nin 2009 yılında piyasaya sürülen Electron Beam Additive Manufacturing (EBAM) yazıcısından bu yana, toplamda 5 adet 3D yazıcı daha piyasaya sürüldü. Sciaky, metal tozları hammadde olarak kullanmanın yanı sıra metal tellerle de baskı yapılabiliyor.

Markforged: Metal X 3D baskı sistemi, müşterileri tasarımdan tamamen işlevsel metal parçalara 24 saatten daha kısa sürede ulaştırıyor ve uçtan uca bir üretim çözümü sunuyor. Model uçaklar için braket üretimi yapan Markforged, üretim sürecinde yüzde 98 tasarruf sağlayabileceğini iddia ediyor. Üstelik istenilen parçaları 24 saat gibi kısa bir sürede tamamlayabiliyor.

Desktop Metal: ABD merkezli Desktop Metal, 3D baskı ile metal malzemelerin üretim süresini ve maliyetini aşağıya indiriyor. 2015 yılında kurulan Desktop Metal Google, BMW ve GE gibi dünya devi şirketlerden yatırım aldı. Son olarak ise Ford, Desktop Metal için 65 milyon dolarlık yatırım yaptı. Desktop Metal’in Studio Sistemi, prototiplemeden seri üretime kadar 3B baskılı metal bir nesnenin tüm ürün yaşam döngüsünü sağlıyor.





Burak KESAYAK

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