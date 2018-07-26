2K, bu kez NBA 2K Playgrounds 2’nin dağıtımcısı oldu
2K, Saber Interactive tarafından geliştirilen yeni nesil arcade tabanlı basketbol oyunu NBA 2K Playgrounds 2’nin dağıtımcısı olduğunu açıkladı. İkiye iki gibi sokak basketbolu deneyimiyle NBA 2K’nın çok satan simülasyon oyunlarına yeni bir soluk katılacak. Aynı zamanda NBA Playgrounds 2 ile birlikte basketbol oyunlarında 2K’in ayak izi genişlemiş olacak.
NBA 2K serisinin geliştiricisi Visual Concepts’in Başkanı Greg Thomas, “İlk NBA Playgrounds oyunu, arcade tabanlı aksiyon spor oyunlarının görkemli günlerine muhteşem bir geri dönüş niteliğindeydi. Yeni NBA 2K Playgrounds 2 ise bu enerji ve havayı büyüterek -içine biraz NBA 2K özellikleri katarak- basketbol hayranlarına dünya çapında beraber oynayabilecekleri heyecan verici yeni bir deneyim sunuyor” dedi.
NBA 2K Playgrounds 2, PlayStation 4 için 2018 Sonbahar aylarında piyasaya çıkacak.
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