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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
27.08.2019 - 12:02, Son Güncelleme:

29 ülkenin uzay meraklısı Türkiye'ye geldi

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29 ülkenin uzay meraklısı Türkiye'ye geldi

İzmir'deki Uzay Kampı Türkiye'nin yaz kampı programlarına, 29 ülkeden bin 400'den fazla uzay meraklısı katıldı.

Uzay Kampı Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, yaz kampı programları sona erdi.

Programlara ABD, İngiltere, Bulgaristan, İspanya, İtalya ve Almanya'nın da aralarında olduğu 29 ülkeden gelen bin 400'den fazla 7-18 yaş grubundan uzay meraklısı katıldı.

Uzay teknolojileri eğitimi verildi

Katılımcılar, uluslararası ve Türkçe programlarda uygulamalı uzay teknolojileri eğitimi aldı, dostluk kurdu.

"Apollo Haftası", "Asteroid Haftası", "E-Pal Haftası" gibi özel konseptlerle de zenginleştirilen 6 günlük yaz kampları "Geleceğin Kaşifleri Zirvesi" ile tamamlandı.

Geleceğin Kaşifleri programı katılımcıları, 18-24 Ağustos tarihlerinde uzay istasyonuyla sanal uzay uçuşu görevi, sanal Mars turu, sihirli kürede astronomi dersi ve NASA tasarımlı astronot simülatörleri kullanımı gibi etkinliklerde uzay heyecanı yaşadı. Ayrıca Norveç Stavenger Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden Profesör Inge Christ'ten cisimlerin uçma prensipleri sunumuna katıldı.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
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