2600 yıllık insan beyni sağlam olarak bulundu

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Ölümden sonra neredeyse hiç bozulmadan günümüze ulaşan insan beyni, bilim insanlarını hayrete düşürdü. Analiz edilen beyinin, MÖ 7. yüzyıl ile MÖ 5 yüzyılları arasında yaşayan orta yaşlı bir erkeğe ait olabileceği belirtildi.

Daha önce korunmuş beyinleri ve beyin dokuları keşfedilmişti. Fakat, İngiltere'de bulunan insan beyni, diğerlerinden çok farklı. Royal Society Interface dergisinden yayınlanan yeni bir çalışmada beynin kıvrım ve kanalları incelenerek günümüze nasıl ulaştığına dair cevaplar arandı. Bunun için de bir dizi deneyler gerçekleştirildi. Çalışmada 800'ün üzerinde protein tanımlandı ve bağışıklık tepkisi üretmek yetneklerinin bir kısmını korudukları gözlendi.?

Ölümden sonra insan bedeni çürüyerek parçalanır. Beyinlerde yüksek miktarda yağa sahip oldukları için daha hızlı çürür. Fakat çalışmalar sonucunda kişinin ölümünden sonra gömüldüğü toprak yapısının çürümeyi engellediği düşünülüyor. Bunun üzerine de bilim insanları beynin 2600 yıl boyunca nasıl bozulmadan günümüze ulaştığını araştırıyor. Beyinden elde edilen proteinlere yoğunlaşan bilim insanları yapısal proteinlerin bulunan beyinde normalin üzerinde daha yoğun olduğunu anladılar. Bu yüzden, kümelenmiş antik proteinleri sayesinde, beynin yumuşak dokusu korunarak günümüze ulaştığı düşünülüyor.