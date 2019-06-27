26. İstanbul Caz Festivali için Caza Dokunan Eller iPhone'la çekildi

Artık pek çok yönetmen ve görüntü yönetmeni çalışmalarını sektörde geleneksel olarak kullanılan büyük kamera ekipmanları yerine iPhone’la çekmeyi tercih ediyor. Teknoloji, film yapımcılarına profesyonel düzeyde içerikleri hiç olmadığı kadar kolay ve hızlı oluşturma yeteneği sunuyor.





"Bazen belirli bir görüntüyü elde edebilmek için ek uygulamalar ve ekipmanlardan yararlanmak gerekiyor. iPhone, ekosistemiyle yaratıcılık ve özelleştirme olanakları sunuyor. Filmin tamamını iPhone XS ile çektik. Uygulama olarak iPhone’un kendi kamera uygulamasını ve AppStore’da bulunan FiLMiC Pro uygulamasını kullandık. Aksesuar olarak da DJI Osmo Mobile 2 ve Moment lens setini kullandık.” Ediz Anavi

Ediz Anavi İstanbul’da doğdu. Endüstri mühendisliğini okuyan Anavi, üniversite yıllarında reklamcılığa ilgi duymaya başladı ve sonrasında kreatif içerikler üreten Pomus Prodüksiyon’a ortak oldu. Ediz, çekmiş olduğu ilk kısa filmi Barber’s Cut’la yurtdışında 20’den fazla festivale kabul oldu ve ödül aldı. Stop motion ın yanı sıra live aksiyon filmler de çeken Ediz Anavi önemli markaların reklamlarını yönetti.

"Yönetmen olarak benim için en değerli şeylerden biri, gün içinde bana ilham veren anları video ve fotoğrafla arşivleyebilmek. iPhone hayatıma girdiğinden beri, hem bireysel hem de markalar için hazırladığım projelerin sunumularında iPhone ile çektiğim fotoğraf ve videoları kullanıyorum. iPhone Xs’i kullanmaya başladıktan sonra, neden bu telefonu kullanarak bir reklam filmi çekmeyelim ki dedim. Ekibimle bu konuyu paylaştıktan sonra, iPhone’la deneme çekimlerine başladık. 4K video kaydetmesi, düşük ışık altındaki çekim performansı, 240 kare çekim olanağı, alan derinliği konusundaki performansı tüm ekibi oldukça şaşırtmıştı. Profesyonel kameralarla çekilmiş görüntülerle karşılaştırdığımızda fark yok denecek kadar azdı. Bir kamerada ihtiyacım olan sinematik tüm unsurları iPhone Xs barındırıyordu. Projeyi bitirdikten sonra, sektördeki birçok arkadaşım bu videonun iPhone ile çekildiğine inanamamıştı. Endüstri mühendisliği bitiren bir yönetmen olarak, verimi ve maliyeti iş hayatımda her zaman ön planda tutarım. iPhone ile çektiğim bu filmde, çok kısa sürede ihtiyacım olan çok fazla görüntüyü çekebildim ve teknik ekip maliyetimi ciddi anlamda düşürdüm. O yüzden iPhone’un, yönetmenlik kariyerimde hiç vazgeçemeyeceğim bir yeri olacağı kesin.” Ediz Anavi

-Dolaysızlık ve yakınlık: Yönetmenler bize iPhone’la çekim yaparken, büyük bir yapımın zahmetli lojistiği olmadan, sahneleri hızla çekerek yapım aşamasına geçebildiklerini anlatıyorlar. Ayrıca, birçok insanın bir iPhone’a sahip olmasının verdiği rahatlıkla korkutuculuk faktörü ortadan kalktığı için sahici ve samimi sahneleri kaydetmek çok daha kolay







-Genişletilmiş Dinamik Aralığı: Daha hızlı sensörler, gelişmiş görüntü sinyal işlemci ve algoritmalar 30 kare/saniyeye kadar olan video kayıtlarında farklı pozlama değerlerine sahip kareler kaydedip ışıklı alanlarda daha fazla detay sağlayacak şekilde birleştirerek genişletilmiş dinamik aralığı mümkün kılıyor.



-Etkileyici renk doğruluğu: Görüntülerin doygunluğunu artırmaz, bunun yerine kullanıcıların gördüklerini çekmelerine odaklanır. Bu da yapım sonrası işlemleri hızlandırır.



-Video kaydetme esnekliği: Kullanıcılara çekimi yapacakları çözünürlüğü ve kare hızlarını seçme olanağı sunar. Günlük çekimler için varsayılan ayar 1080p çözünürlükte saniyede 30 karedir; ayrıca 4K çözünürlükte saniyede 60 kare seçeneği de sunar.



-4K video: 4K, 1080p’den 4 kat daha fazla çözünürlüğe sahiptir ve sektörde içerikleri çok yüksek kalitede kaydetmek için giderek daha çok kullanılmaktadır.



-Optik görüntü stabilizasyonu: Hem telefoto, hem de geniş açılı kamerada bulunan optik görüntü stabilizasyonu düşük ışık performansını artırır, çekim sırasındaki el titremelerinin etkisini azaltır.



-Sinematik video stabilizasyonu: Daha geniş sensörü kullanarak 4K çözünürlük ve 30 kare saniyede yapılan çekimlerde istenmeyen hareketlerin etkisini azaltarak çok daha akıcı bir video elde etmenizi sağlar.







-Stereo Ses Kaydı: 4 adet yerleşik mikrofon ve gelişmiş algoritmalar iPhone’la stereo ses kaydını mümkün kılıyor.



-Üçüncü parti ekosistemi: Yalnızca iPhone için oluşturulan profesyonel seviyede film yapım uygulamaları ve ürünlerin (lensler, ışıklandırma, mikrofonlar, sabitleyiciler, vb.) sayısı çok fazladır. Film yapımcıları, sektörü iPhone’un her türlü durumda kullanılabilmesi için iPhone’la çalışan muhteşem ürünler yapmaya yönlendiriyorlar.

iPhone ile fotoğraf ve video çekimleri için kullanılabilecek popüler uygulamalar:

FiLMiC Pro



Yayın kalitesinde mobil video çekiminin altın standardı olan bu uygulama, aralarında Bağımsız Film Ödülleri’nde En İyi Film dalında aday gösterilen Sean Baker imzalı Tangerine’in de bulunduğu bir çok yapım için kullanıldı.



FiLMiC Pro kameranızın odak, pozlama, kare/saniye gibi ayarları üzerinde tam bir kontrol sunduğu için video çekiminizi bir üst seviyeye taşıyabilir. Üçüncü parti mikrofon, lens adaptörleri ve prodüksiyon aksesuarları desteğiyle FİLMİC Pro profesyonel kalitede bir video çekimi yapmanızı sağlıyor.

Halide



iPhone X’da en çok sevilen fotoğraf uygulamalarından olan Halide iPhone XS ve iPhone XR için de yeni teknolojileri geliştirmeye devam ediyor. Pozlama ve odaklama ayarlarını hızlı ve basit bir şekilde yapmayı sağlayan Halide, iPhone ile yapılabileceklerin sınırlarını zorluyor. RAW ve HEIC görüntü formatları için destek sunuyor. Bununla birlikte “Depth peaking” özelliği sayesinde de fotoğraftaki alan derinliğini görmeye olanak sağlıyor.

ProCamera



Profesyonel iPhone fotoğrafçılığının altın standardı, yeni başlayanlar için son derece kullanıcı dostu bir arayüzün yanı sıra uzmanlara yönelik olarak DSLR’ye benzer etkileyici kontrol seçenekleri de sunuyor. ProCamera hem otomatik hem tam manuel kontrol modunda RAW formatında çekimi destekliyor. Fotoğraf düzenleme araçları, zengin renk yelpazesi desteğiyle RAW formatındaki fotoğrafları düzenleme olanağı da sağlayabiliyor. Temel odaklama ve pozlama kontrolleri ise daha analog bir kamera duygusu veren dokunsal geri bildirim özelliğine sahip.