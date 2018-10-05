259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!
GeriTeknoloji 259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
BBC Türkçe
05.10.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından yapılan bir araştırma, 2011-2017 arasında dünya genelinde 259 kişinin tehlikeli selfie arayışındayken hayatını kaybettiğini gösterdi. Araştırmaya göre bu dönemde Türkiye'de de 5 kişi selfie çekerken yaşamını yitirdi.

Araştırmayı yapan kuruluş bu tür ölümlerin engellenmesi için, "selfie'ye yasak alanlar" belirlenmesini önerdi.

Önerilen alanlar arasında, ölümlerin çoğunun yaşandığı dağ zirveleri, yüksek binalar ve göller de yer alıyor.

Boğulma, ulaşımda yaşanan kazalar ve yüksekten düşme, bu 259 ölüm arasında en yaygın olanları olarak açıklandı.

Yaşanan ölümler arasında, hayvan saldırısı, elektrik akımına kapılma, yangın ve silah gibi örnekler de yer alıyor.

Temmuz ayında 19 yaşındaki Avustralyalı Gavin Zimmermann, tepelik bir alanda selfie çekerken düşerek hayatını kaybetmişti.

Tomer Frankfurter de ABD'nin California eyaletinde bulunan Yosemite Ulusal Parkında 250 metre yüksekten düşerek yaşamını yitirmişti.

259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti

Hayatını kaybedenlerin yüzde 72,5'i de erkek

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Tıp Kütüphanesi'nin araştırması, selfie kaynaklı ölümlerin en fazla görüldüğü ülkelerin Hindistan, Rusya, ABD, ve Pakistan olduğunu ortaya koyuyor. Yaşamını yitirenlerin 72,5'i de erkek.

Yapılan derleme, selfie ölümlerinin sayısının da son yıllarda giderek arttığını ortaya koydu.

Buna göre, 2011 yılında bu kapsamda sadece 3 ölüm yaşanırken, 2016 yılında sayı 98'e, 2017 yılında ise 93'e çıktı.

Araştırmacılar ayrıca selfie kaynaklı ölümlerin sayısının elde edilenden çok daha fazla olabileceğini, birçok vakada, selfie'nin ölüm nedeni olarak kayda girmediğini söylüyor.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

259 kişi selfie çekeyim derken hayatını kaybetti!

Netflix internetin 'yüzde 15'ini tüketiyor'

ASELSAN'ın yeni şirketi "Şimşek"

1950'lerden bugüne televizyon kumandasının evrimi