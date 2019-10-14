25 ilde 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin altyapısını Turkcell sağlayacak

İçişleri Bakanlığı’nın himayesinde 44 ilde hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezleri’ne yeni nesil özellikler katan 112 Acil Çağrı Merkezleri projesinin, İstanbul’dan sonra Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 25 ilde daha altyapı, donanım ve kurulum yüklenicisi Turkcell oldu. Böylece 25 ilde 112 Acil Çağrı Merkezlerinin erişim, iletişim, donanım ve yazılım altyapısı Turkcell tarafından sağlanacak. İçişleri Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yerli yazılım ile 44 ilde hizmet veren 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezleri İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olmak üzere dört yabancı dilde de hizmet veriyor. Ayrıca ‘Engelsiz 112’ ile işitme kaybı olan vatandaşlar görüntülü görüşme imkanı ile acil çağrı hizmeti alabiliyor. Bununla birlikte otomobillere entegre çalışan acil çağrı sistemi ‘eCall’ın (acil çağrı) altyapısı ile kaza anında 112’ye doğrudan çağrı iletilebiliyor.

Yeni nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin 25 ilde kurulumunun Turkcell tarafından yapılacak olmasıyla ilgili açıklamasında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik şunları kaydetti:

“Ülkemizde acil yardım, talep ve ihbarları, 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar, 158 Sahil Güvenlik gibi çeşitli kurumlara ait acil çağrı hatları kullanılarak yapılıyordu. Bu durum hem vatandaşlarımızın acil durumlarda muhatap olacağı çağrı hatlarını hatırlamasında zorluklara hem de birden fazla kurumu ilgilendiren çağrılarda zaman kaybına ve kurumlar arası koordinasyonda güçlüklere neden oluyordu. Bakanlığımızca, acil çağrı gerektirecek durumlarda kişilerin birden çok numara yerine tek bir numarayı (112) bilmeleri ve kullanmaları, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmalarının sağlanması, kurumların gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlanması için çalışmalara başlanılmıştır. Sayın Bakanımızın destekleri ile son iki yılda yoğun bir şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz 45 ilimizde hizmet vermeye başlamıştır.

Yeni Nesil 112 Projesi ve Yazılımı İçişleri Bakanlığı mühendisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile Türkiye’nin herhangi bir noktasında yaşayan vatandaşlar için acil çağrı hizmetlerine ulaşım kalitesi standardize edilerek, tüm vatandaşların teknolojik imkanlardan eşit derecede faydalanması sağlanmaktadır. Bu teknolojik imkanlardan bazıları, acil çağrı gerçekleştiren vatandaşlarımızın bulunduğu konumların üstün hassasiyetle acil çağrı merkezleri ile paylaşılması ve bu konumlara en hızlı ulaşılabilecek araçların GPS destekli yönlendirilmesi, e-çağrı teknolojisi ile kaza yapan araçların konum ve diğer bilgilerinin otomatik olarak acil çağrı merkezleriyle paylaşılması ile iletişim kurulması mümkün olmayan kazazedelere ulaşımın sağlanması, engelli vatandaşlarımız için mobil uygulamalar ve görüntülü işaret dili ile acil çağrı merkezlerine ulaşım, ülkemizde bulunan ve Türkçe bilmeyen kişilere yabancı dil desteği ile acil çağrı merkezlerine ulaşımının sağlanması ve Türkiye genelinde üretilen standardize veri üzerinden hizmet kalitesinde iyileşmelere yol açacak anlamlı bilgilerin yapay zeka temelli veri analitiği yöntemleri vasıtasıyla üretimi sayılabilir.

Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında, her ilde ayrıca kurulmak yerine bulut teknolojisi yedekli tek konumda bulunan veri merkezi vasıtası ile bu boyuttaki bir proje için oldukça büyük bir maliyet avantajı sağlanmaktadır. Yine İtfaiye, Emniyet ve Sağlık kurumları gibi Acil Çağrı hizmeti sağlayan kurum personellerinin aynı 112 Acil Çağrı Merkezi fiziksel ortamında bulunması, sıkışmalı ve yaralanmalı bir trafik kazası gibi birden fazla kurumun müşterek müdahalesini gerektiren durumlarda, kurumlar arası koordinasyonu kuvvetlendirerek, acil durum hizmetine daha hızlı ve kaliteli ulaşım sağlamaktadır. Yine bu çağrı merkezlerinde üretilen ortak kültür içerisinde, hem acil durumda bulunan vatandaş ile iletişim hem de teknik ve teknolojik yönden üstün yetkinlikte personeller yetişmekte ve bu personeller vasıtası ile vatandaşlarımızın acil çağrı hizmetlerine ulaşım kalitesinde artış sağlanmaktadır.

2020 yılı sonu itibarıyla 81 ilimizin tamamında 112 Acil Çağrı Merkezlerimizi faaliyete geçirme hedefimiz kapsamında yapılan ihale sonucunda Turkcell’le İstanbul Acil Çağrı Merkezi Projesinde başlayan çalışmamızı, imzasını attığımız 25 il donanım sözleşmesi ile devam ettireceğiz. Ülkemizin büyük şirketlerinden biri olan Turkcell’in kurumsal kapasitesi, bilgi birikimi ve tecrübesinin 25 ilimizde 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin donanım ve kurulumunun hızlı bir şekilde bitirilerek vatandaşlarımızın hizmetine girmesine, hizmetlerin sürdürülebilir ve kesintisiz olmasına ciddi katkı sunacağına inanıyor, gerçekleşen bu ihalenin hayırlı olmasını diliyorum.”

Konuyla ilgili değerlendirmesinde Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata ise şunları söyledi:

“Türkiye’nin dijitalleşmesi yolunda üstlendiğimiz öncü rolümüz ile şirketlerimizin yanı sıra kamu kurumlarının da dijitalleşme süreçlerine katkı sağlıyoruz. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı’nca hayata geçirilen Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleri Projesi yüklenicisi olmaktan mutluluk duyuyoruz. İstanbul ve 25 ilimizde vatandaşlarımıza acil durumlarda en iyi hizmeti sunmak için kurulacak 112 Acil Çağrı Merkezleri’nin planlanandan hızlı bir şekilde altyapısı ve donanımları ile kurulumlarını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine girmesi için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Projenin ilk ayağı olan İstanbul altyapısını tamamladık. Kısa bir süre içinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz Bölgelerimizde yer alan 25 illimizin altyapısını da hazırlayarak Türkiye’nin batısıyla doğusunun aynı hizmeti almasını sağlayacağız. İçişleri Bakanlığımızın yürüttüğü bu projenin yüklenicisi olmaktan gurur duyuyoruz.”