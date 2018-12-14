24 yıl sonra geri dönen Sony efsanesi PlayStation Classic paramparça oldu
Sony, nostalji yapmak isteyen oyunseverlere özel PlayStation'ın ilk sürümünün minik bir modelini PlayStation Classic adıyla geçtiğimiz günlerde satışa sundu. Herhangi bir satış rakamı hedeflemeyen Sony, bu niş ürünle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki PlayStation Classic'in içinde neler olduğunu merak ettiniz mi?
Orijinal PlayStation’a kıyasla yüzde 46 daha küçük olan cihaz, görünüm olarak aynı olsa da elbette birçok farklılığa sahip.
Hafıza kartı yada CD çalıştıramadığınız PlayStation Classic, içerisinde yüklü olarak gelen 20 efsanevi PlayStation oyununu çalıştırıyor. JerryRigEverything ise PlayStation Classic'i diğer cihazlarda yaptığı gibi parçalarına ayırıyor ve içinde ne var ne yok gözler önünne seriyor.
İlgili videoya aşağıdaki YouTube videosunu oynatarak ulaşabilirsiniz.
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