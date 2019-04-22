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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
22.04.2019 - 10:46, Son Güncelleme:

23 Nisan'da çocuklara özel iletişim hattı

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23 Nisan'da çocuklara özel iletişim hattı

Lifecell, anne babaların çocuklarına ilk cep telefonu hattı alırken yaşadıkları endişelere son veren bir "ilk hat" paketi hazırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, güvenli internet, zaman yönetimi, akıllı fatura ve reklam engelleme gibi özellikleriyle Türkiye'de bir ilk olan "Lifecell İlk Hattım" ile aileler çocuklarına sadece bir hat almakla kalmıyor; Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi konuları içeren uçtan uca bir iletişim çözümü sunuyor.

"Lifecell İlk Hattım" ile artık aileler çocuklarına sadece güvenli bir hat değil aynı zamanda içerisinde Dijital Zeka, İngilizce eğitimi, okuma alışkanlığı kazandırma ve zaman yönetimi gibi çözümlerin de yer aldığı bir platform sunuyor.

"Lifecell İlk Hattım" sayesinde ebeveynler çocuklarının güvenli internet kullanımını kontrol edebiliyor ve aynı zamanda kimlerle görüşeceğini belirleyebiliyor.

Yine bu özel iletişim hattı ile internet kullanımında zaman yönetimi, reklamsız internet, kontrolsüz kullanım nedeniyle ortaya çıkacak yüksek faturaların engellenmesi gibi daha birçok özellik de anne ve babaların hizmetine sunuluyor. Pakete ek olarak çocuğum güvende özelliği sayesinde, anne babalar çocuklarını merak ettiğinde bulundukları yeri kolayca öğrenebiliyor.

Anne babalar 29TL’ye çocukları için aylık 2 GB internet, BiP’ten BiP’e sınırsız iletişim ve her yöne 500 dakika konuşmayla 100 SMS’lik tarifeyi seçebiliyor.

Bunun yanı sıra içinde internet içermeyen tarife ise 25TL’ye sunuluyor. "Lifecell İlk Hattım"ı satın almak isteyen anne ve babalar, Turkcell Mağazaları’ndan başvuru yapabiliyor.

 

 Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcı Ömer Barbaros Yiş, Türkiye'de 60 milyona yakın internet kullanıcısı olduğunu ve bunların büyük bölümünü gençlerin oluşturduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye’nin Turkcell’i olarak 8-14 yaş arasındaki çocuklarımızın da güvenli bir şekilde iletişim hizmetlerinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla sektörümüzde ezberleri bozacak yepyeni bir hizmeti hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 'Lifecell İlk Hattım' ile bugüne kadar çeşitli endişeler nedeniyle çocuklarını mobil iletişimden uzak tutan ailelere eşi benzeri olmayan bir çözüm sunuyoruz. Bu hat sayesinde aileler, çocuklarının teknolojik açıdan sağlıklı bir iletişim kurmalarını ve onların teknolojinin nimetlerinden en iyi biçimde faydalanmalarını sağlayabilecek."

 

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