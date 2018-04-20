23 Nisan'da çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaşları 7,5 ile 13 arasında değişen 15 çocuk iPad ve Apple Pencil ile kendi portrelerini çizdi.
"iPad ile Benim Portrem" adlı çalışmalarında çocuklar iPad’in çokyönlülüğüyle kendi hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını birleştirdi. Böylece ortaya birbirinden keyifli 16 otoportre çıktı. Apple Pencil ile iPad üzerinde sınırsız kağıt, rengarenk ve hiç bitmeyen boyalarla çizim yapan çocukların bazıları kendini sevgiyle beslediği ev hayvanın yanında ya da en sevdiği çiçeklerle çizerken bazıları da hayal ettiği mesleği portresinde yansıttı.
Yaratıcılık her çocuğun içinde var, yaratıcılık çocukların daha iyi iletişim kurmalarını ve daha özgün çözümler geliştirmelerini sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan Apple Pencil ile uyumlu yeni iPad de bu konuda öğrenme deneyimi sunuyor, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartmalarını sağlıyor.
23 Nisan coşkusunu sadece iPad’e değil App Store ve Apple Music’e de taşındı. iPad üzerindeki yaratıcı çizgileriyle etkileyen çocuklardan favori parçalarından oluşan özel listeler Apple Music’te yer alıyor.
APP STORE'DA 23 NİSAN
App Store da bu özel gün için tüm içeriklerini çocuklar için güncelledi. Yaratıcı Çocuklar için Dr Panda Art Class, Caterpillar Creative Play, Fox&Sheep Movie Creator gibi uygulamalardan; Çocuklara kodlama öğreten, Swift Playgrounds, Code Karts, Kids’n’Code gibi uygulamalara; iPad ve Apple Pencil ile skeç yapabilecekleri Procreate, Folioscope gibi uygulamalardan, Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren Lingokids, Homer:İngilizce Okumayı öğren gibi uygulamalara; Çocuklar için Geleceğin Meslekleri Little Fox Animal Doctor, Alpi Çocuk- Diş Doktoru gibi uygulamalara; Küçük Mozartlara Tongo Music, Toc and Roll gibi uygulamalardan Astro Cat Stickers, Super Mario Run Stickers gibi Sevimli Stickerlara pek çok uygulamaya App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ayrıca popüler çizim uygulaması Procreate, App Store’da bugüne özel olarak iPad ile Benim Portrem çizimleriyle kendi görselini yeniledi.
İŞTE ÇOCUKLARIN ESERLERİ
iPad ve Apple Pencil ile Procreate uygulamasını kullanarak kendi portrelerini çizen çocuklardan birkaçı bakın nasıl eserler ortaya koydu:
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