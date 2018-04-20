23 Nisan'da çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
20.04.2018 - 09:06, Son Güncelleme:

23 Nisan'da çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

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23 Nisan'da çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaşları 7,5 ile 13 arasında değişen 15 çocuk iPad ve Apple Pencil ile kendi portrelerini çizdi.

"iPad ile Benim Portrem" adlı çalışmalarında çocuklar iPad’in çokyönlülüğüyle kendi hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını birleştirdi. Böylece ortaya birbirinden keyifli 16 otoportre çıktı. Apple Pencil ile iPad üzerinde sınırsız kağıt, rengarenk ve hiç bitmeyen boyalarla çizim yapan çocukların bazıları kendini sevgiyle beslediği ev hayvanın yanında ya da en sevdiği çiçeklerle çizerken bazıları da hayal ettiği mesleği portresinde yansıttı. 

Yaratıcılık her çocuğun içinde var, yaratıcılık çocukların daha iyi iletişim kurmalarını ve daha özgün çözümler geliştirmelerini sağlıyor. Geçtiğimiz haftalarda tanıtımı yapılan Apple Pencil ile uyumlu yeni iPad de bu konuda öğrenme deneyimi sunuyor, çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkartmalarını sağlıyor. 

23 Nisan coşkusunu sadece iPad’e değil App Store ve Apple Music’e de taşındı. iPad üzerindeki yaratıcı çizgileriyle etkileyen çocuklardan favori parçalarından oluşan özel listeler Apple Music’te yer alıyor.

APP STORE'DA 23 NİSAN

App Store da bu özel gün için tüm içeriklerini çocuklar için güncelledi. Yaratıcı Çocuklar için Dr Panda Art Class, Caterpillar Creative Play, Fox&Sheep Movie Creator gibi uygulamalardan; Çocuklara kodlama öğreten, Swift Playgrounds, Code Karts, Kids’n’Code gibi uygulamalara; iPad ve Apple Pencil ile skeç yapabilecekleri Procreate, Folioscope gibi uygulamalardan, Öğrenmeyi eğlenceli hale getiren Lingokids, Homer:İngilizce Okumayı öğren gibi uygulamalara; Çocuklar için Geleceğin Meslekleri Little Fox Animal Doctor, Alpi Çocuk- Diş Doktoru gibi uygulamalara; Küçük Mozartlara Tongo Music, Toc and Roll gibi uygulamalardan Astro Cat Stickers, Super Mario Run Stickers gibi Sevimli Stickerlara pek çok uygulamaya App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

Ayrıca popüler çizim uygulaması Procreate, App Store’da bugüne özel olarak iPad ile Benim Portrem çizimleriyle kendi görselini yeniledi. 

İŞTE ÇOCUKLARIN ESERLERİ

iPad ve Apple Pencil ile Procreate uygulamasını kullanarak kendi portrelerini çizen çocuklardan birkaçı bakın nasıl eserler ortaya koydu:

23 Nisanda çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

23 Nisanda çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

23 Nisanda çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

23 Nisanda çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

23 Nisanda çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu

23 Nisanda çocuklar yaratıcılıklarını teknolojiyle böyle konuşturdu






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