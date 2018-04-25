224 telefon kodu nerenin?
Bilindiği üzere her il için bir telefon kodu kullanılıyor. Bazı durumlarda illerde iki farklı telefon kodunun olduğu da biliniyor. 224 de bu telefon kodlarından birisi. Peki, 224 nerenin telefonun kodu?
Her ilde bir telefon kodunun olduğu herkes tarafından biliniyor. Bazı durumlarda bir ilde iki farklı telefon kodunun olduğu da görülüyor. Bu konuya örnek olarak İstanbul diyebiliriz. Zira, İstanbul, Asya ve Avrupa olmak üzere iki farklı yakaya ev sahipliği yapıyor. Bu da her kıta için farklı telefon kodu anlamına geliyor. İstanbul'da veya diğer illerde yaşanan buna benzer durumlar haricinde genel olarak her ilde bir telefon kodu bulunuyor. 224 telefon kodu da Türkiye'de kullanılan diğer telefon kodlarından birisi.
224 TELEFON KODU NEREDE KULLANILIYOR?
224 telefon kodu Türkiye'nin Bursa ilinde kullanılıyor. Bursa, Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri. 2016 itibarıyla 2.901.396 nüfusa sahip bir il. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alıyor. Eski adı Hüdavendigar olan Bursa'nın, kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya, doğusunda Bilecik, güneyinde Kütahya ve batısında da Balıkesir yer alıyor. Eğer size 0224 ile başlayan bir numaradan çağrı geliyorsa, bilin ki Bursa'dan aranıyorsunuz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle