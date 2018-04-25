224 telefon kodu nerenin?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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Teknoloji
25.04.2018 - 14:32, Son Güncelleme:

224 telefon kodu nerenin?

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224 telefon kodu nerenin?

Bilindiği üzere her il için bir telefon kodu kullanılıyor. Bazı durumlarda illerde iki farklı telefon kodunun olduğu da biliniyor. 224 de bu telefon kodlarından birisi. Peki, 224 nerenin telefonun kodu?

Her ilde bir telefon kodunun olduğu herkes tarafından biliniyor. Bazı durumlarda bir ilde iki farklı telefon kodunun olduğu da görülüyor. Bu konuya örnek olarak İstanbul diyebiliriz. Zira, İstanbul, Asya ve Avrupa olmak üzere iki farklı yakaya ev sahipliği yapıyor. Bu da her kıta için farklı telefon kodu anlamına geliyor. İstanbul'da veya diğer illerde yaşanan buna benzer durumlar haricinde genel olarak her ilde bir telefon kodu bulunuyor. 224 telefon kodu da Türkiye'de kullanılan diğer telefon kodlarından birisi.  

224 TELEFON KODU NEREDE KULLANILIYOR?

224 telefon kodu Türkiye'nin Bursa ilinde kullanılıyor. Bursa, Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri. 2016 itibarıyla 2.901.396 nüfusa sahip bir il. Marmara Bölgesi'nin Güney Marmara bölümünde, 40° batı boylam ve 29° kuzey enlem daireleri arasında yer alıyor. Eski adı Hüdavendigar olan Bursa'nın, kuzeyinde Marmara Denizi ve Yalova, kuzeydoğusunda Kocaeli ve Sakarya, doğusunda Bilecik, güneyinde Kütahya ve batısında da Balıkesir yer alıyor. Eğer size 0224 ile başlayan bir numaradan çağrı geliyorsa, bilin ki Bursa'dan aranıyorsunuz. 

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