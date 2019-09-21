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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.09.2019 - 08:42, Son Güncelleme:

22 yeni yerli oyun Bilişim Kampı'nda hayat buldu

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22 yeni yerli oyun Bilişim Kampı'nda hayat buldu

"Milli teknoloji" hamlesinin bilişim ayağında kaldıraç rolü üstlenen Bilişim Vadisi öncülüğünde organize edilen Oyunla Gelecek Kampı'na katılan gençler, 10 günde 22 oyun geliştirdi.

Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı Bilişim Vadisi öncülüğünde düzenlenen Oyunla Gelecek Kampı'nda geliştirilen 22 oyunun ticarileşmesi için çalışma başlatıldı.

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, yaptığı açıklamada, oyun oynamayı seven gençlerin kendi oyunlarını geliştirmeleri düşüncesiyle "Oyunla Gelecek" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

İbrahimcioğlu, ilk olarak içerisinde 50 oyun bilgisayarının olduğu Oyun Geliştirme Atölyesi kurduklarını, altyapıyı tamamladıktan sonra da eğitim alanlarını düzenlediklerini anlattı.

Kurdukları Dijital Türk Oyunları Platformu ile Oyun Geliştirme Kampı düzenlediklerini belirten İbrahimcioğlu, "Kamp duyurusunu yaptıktan sonra kısa sürede 4 bin 500 başvuru aldık, yapılan değerlendirmelerin ardından 200 genç kampa katılma hakkı elde etti." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, 200 gencin 10 gün boyunca kamp alanında yatıp kalktığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Gençler Türkiye'nin her yerinden geldiler. Aksaray'dan, Batman'dan, Nevşehir'den, Mardin'den, Eskişehir'den, Bursa'dan, Tekirdağ'dan insanlar geldi. Günlük gelenlerle beraber sayımız 500 civarını buldu. Kampa katılan 200 genç 10 gün içerisinde 22 oyun çıkardı ve 33 ön kuluçka başvurusu aldık. Şimdi firmalaştıracağız bu gençleri, oyun geliştirecekler, oyun satacaklar. Arkadaşlarımız şu an sözleşmelerini hazırlıyorlar. Türkiye'ye 33 şirket kazandıracağız, belki oyunlarını satacaklar belki 33 milyon dolar para kazanacaklar. Bunların Google Play Store'da, App Store'da satışları yapılacak. Bu da bir ihracat geliri."

22 yeni yerli oyun Bilişim Kampında hayat buldu

"Kampları devam ettireceğiz"

Eğlenirken öğrenmenin tam anlamını kazandığı kampta birçok etkinlik düzenlendiğine dikkati çeken İbrahimcioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimcilerimizi Türkiye'nin en önde gelen oyun şirketlerindeki yazılımcıları getirmeye gayret ettik. TRT'den, Turkcell'den, Google'dan, Microsoft'tan ve diğer pek firmadan yaklaşık 40 kişilik gönüllü mentör grubu vardı. Sinema, animasyon ve oyun geliştirme konularındaki birikimlerini gençlerle paylaştılar. Animasyondan yazılım geliştirmeye, hikaye yazım tekniklerinden kamera kullanımına kadar birçok eğitim alan gençler, yepyeni cihazları tanıma ve son çıkan oyunları oynama fırsatı da buldu."

İbrahimcioğlu, gençlerin Oyunla Gelecek Kampı'na olan ilgisini gördükten sonra kampları devam ettirmeye karar verdiklerine işaret eden İbrahimcioğlu, "İlkini düzenledik, sonu olmayacak. Yılda en az iki kamp yapmayı planlıyoruz. 2020'de iki kamp yapacağız." ifadelerini kullandı.

Bilişim Vadisi olarak dijital olan her şeyde iddialı olduklarını vurgulayan İbrahimcioğlu, "Burası Türkiye'nin en büyük tematik toknoparkı. Bizim işimiz Türkiye'nin dijital dönüşümünde bir uygulama merkezi olabilmek." dedi. 

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