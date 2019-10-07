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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
07.10.2019 - 07:13, Son Güncelleme:

22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak

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22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Türkiye'deki doğal yapıyı korumak, bölgelerdeki habitatları birbirine bağlamak ve türlerin geçişine imkan sağlamak için 22 ilde ekolojik koridor oluşturulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, Türkiye'de korunan alanları, birbiriyle ve şehirlerdeki doğal, yapay yeşil alanlarla birleştirmek amacıyla Ekolojik Koridorlar projesinin hazırlandığını söyledi. 

Biyolojik çeşitliliğin devamlılığının sağlanması amacıyla hayata geçirilecek proje için Orta Karadeniz ve Orta Anadolu'da bulunan 22 şehrin pilot olarak seçildiğini belirten Kurum, bu illerin Samsun, Sinop, Kastamonu, Karabük, Çorum, Kırıkkale, Çankırı, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Bilecik, Isparta, Bolu, Konya, Aksaray, Niğde, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Yozgat ve Sivas olduğunu ifade etti.

Kurum, illerin kısmen veya doğrudan sınırlarına girecek şekilde bilimsel bir bakış açısıyla hayata geçirilecek projenin, akademisyenler ve Bakanlığın ilgili uzmanları tarafından yürütüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ekosisteme destek verecek, küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesine katkı sağlayacak ekolojik koridorları ülke geneline yaymayı hedefliyoruz. Ekolojik sürekliliği, ekosistem bütünlüğünü ve biyolojik çeşitliliği koruyarak, korunan alanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan ekolojik koridorlar belirlenecek. Alt ekosistemler arasında sürdürülebilir, sağlıklı bağlantılar oluşturulacak."

Bakan Kurum, projeyle doğal sit alanı, Özel Çevre Koruma (ÖÇK) Bölgesi, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alan, tabiat anıtı gibi koruma statüsüne sahip alanlar arasında bağlantı kurulacağını söyledi.

Ekolojik koridorlar millet bahçeleriyle birleşecek

Oluşturulacak ekolojik koridorların bir ayağının da millet bahçeleri olacağını vurgulayan Kurum, "Ankara'da Eymir Gölü Havzası ile İmrahor Vadisi arasında, İstanbul'da ise Beykoz Ormanları ile Beykoz'un kuzey kesimi arası ekolojik olarak birbirine bağlantılı alanlar belirlenecek. Söz konusu alanlar belirlendikten sonra bu alanların korunarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak için tescil ve ilan çalışmaları yürütülecek." dedi.

Kurum, korunan alanların yakın çevresi ile etkileşimi, habitat ve ekosistem bütünlüğü, türlerin göç durumları, yaşam alanları, dağılım kapasitesi ve yaşam stratejilerine göre de koridorların belirleneceğini ve tescil süreçlerinin de bu kapsamda tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Ekolojik Koridor nedir?

Birbirine yakın coğrafi bölgelerdeki habitatları ekolojik olarak birbirine bağlayan, türlerin geçişine imkan sağlayan, doğal veya yapay olarak belirlenmiş bağlantı alanları Ekolojik Koridor olarak tanımlanıyor.

Ekolojik koridorlar, birbiri ile yakın ama kopuk kalmış veya parçalanmış doğal habitatlar arasında türlerin, organizmaların hareketini sağlayan alanlar olarak da görülüyor.

Ekolojik koridorlar, "doğal" ve "yapay" olarak ikiye ayrılıyor.

Doğal ekolojik koridorlar, akarsu yatakları, çalı ya da ağaç çitleri, ormanlar, maki toplulukları, doğal koruluklar, dağ sıraları, doğal vadiler, tozlaşmaya, biyolojik çeşitliliğe, ekosistem hizmetlerine, mikroklimaya ve hava akımlarına katkı sağlayacak step ve yeşil alanları kapsıyor.

Bakanlık tarafından oluşturulacak yapay ekolojik koridorlar ise doğal sit alanı, Özel Çevre Koruma Bölgesi, milli park, tabiat parkı, tabiatı koruma alanı, yaban hayatı geliştirme sahası, sulak alan, tabiat anıtı gibi koruma statüsüne sahip alanların birleştirileceği bölgeleri içeriyor.

Ekolojik koridor oluşturma çalışmaları, Bakanlığın korunan alanların artırılması hedefine de büyük oranda katkı sağlayacak.

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