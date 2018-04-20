216 nerenin telefon kodu?
Bildiğiniz üzere her ilin kendine ait bir telefon kodu bulunuyor. Hatta bazen tek bir il içerisinde iki farklı telefon kodu olabiliyor. Örneğin İstanbul'un 212 ve 216 olmak üzere iki farklı kodu bulunuyor. İstanbul'daki bu iki farklı telefon kodu, aslında beraber olan Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nı birbirinden ayırıyor. Peki, 216 telefon kodu hangi yakaya ait?
Her ilin kendine has bir telefon kodu bulunuyor. Bazen bir ilde iki farklı kod oluyor. İstanbul da bu illerden bir tanesi. Avrupa Yakası'nda 212 telefon kodunun kullanıldığı İstanbul'un Anadolu Yakası'nda ise farklı bir telefon kodu kullanılıyor. Anadolu Yakası ya da Asya Yakası, İstanbul'un Asya üzerinde kalan toprakları için kullanılan bir tabir olarak karşımıza çıkıyor. İlk ne zaman kullanıldığı bilinmeyen Anadolu veya Asya Yakası'nın, aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen Osmanlı döneminden bu yana var olduğu biliniyor. Kuzey sahilinde Şile ve kuzeydoğusunda Beykoz, güney sahilinde ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Kadıköy bulunmaktadır. İstanbul nüfusunun 1/3'inin burada yaşadığı Anadolu Yakası, Avrupa Yakası'na göre daha yeşil ve trafik daha azdır.
PEKİ, 216 TELEFON KODU NEREYE AİT?
216 telefon kodu İstanbul'un Anadolu Yakası'nda kullanılıyor. Eğer size +90 216 veya 0216 olarak başlayan bir numaradan telefon çağrısı geliyorsa, bilin ki Anadolu Yakası'ndan aranıyorsunuz. Anadolu Yakası'nda 216 telefon kodunun geçerli olduğu İstanbul'un ilçeleri ise şöyle: "Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Şile, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar."
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