212 nerenin telefon kodu?
Bildiğiniz üzere her ilin kendine ait bir telefon kodu bulunuyor. Hatta bazen bir ilin iki farklı telefon kodu karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda en büyük örnek İstanbul denilebilir. İstanbul'da 212 ve 216 olmak üzere iki farklı telefon kodu bulunuyor. Çünkü bu büyük il, Avrupa ve Asya olmak üzere iki farklı yakaya ev sahipliği yapıyor. Peki, 212 telefon kodu, hangi yakada kullanılıyor?
Her ilin kendine has bir telefon kodu olduğu neredeyse herkes tarafından biliniyor. Ancak, İstanbul'da durum biraz farklı. Çünkü İstabul'un iki farklı telefon kodu var. Bu durum İstanbul'da iki farklı yakanın olmasından kaynaklanıyor. Anadolu veya Asya Yakası olarak anılan bölgenin telefon kodu 216. Avrupa Yakası'nın da kendine ait bir telefon kodu var. Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası olarak anılan bölge İstanbul şehrinin Avrupa üzerinde kalan topraklarını içeriyor.İlk ne zaman kullanıldığı bilinmemekle beraber Rumeli Yakası isminin Osmanlı döneminden beri kullanıldığı düşünülüyor.Kuzey sahilini kapsayan Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Çatalca, güney sahilinde ise Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Silivri bulunuyor.
212 TELEFON KODU NEREYE AİT?
212 telefon kodu İstanbul'un Avrupa/Rumeli Yakası'na ait bir telefon kodu. Eğer size +90 212 veya 0212 ile başlayan bir numaradan çağrı geliyorsa, bilin ki İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan aranıyorsunuz. Avrupa Yakası'nda 212 telefon kodunu kullanan ilçelerin tamamı ise şöyle: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu.
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