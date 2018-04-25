212 nerenin telefon kodu?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
25.04.2018 - 14:12, Son Güncelleme:

212 nerenin telefon kodu?

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212 nerenin telefon kodu?

Bildiğiniz üzere her ilin kendine ait bir telefon kodu bulunuyor. Hatta bazen bir ilin iki farklı telefon kodu karşımıza çıkabiliyor. Bu konuda en büyük örnek İstanbul denilebilir. İstanbul'da 212 ve 216 olmak üzere iki farklı telefon kodu bulunuyor. Çünkü bu büyük il, Avrupa ve Asya olmak üzere iki farklı yakaya ev sahipliği yapıyor. Peki, 212 telefon kodu, hangi yakada kullanılıyor?

Her ilin kendine has bir telefon kodu olduğu neredeyse herkes tarafından biliniyor. Ancak, İstanbul'da durum biraz farklı. Çünkü İstabul'un iki farklı telefon kodu var. Bu durum İstanbul'da iki farklı yakanın olmasından kaynaklanıyor. Anadolu veya Asya Yakası olarak anılan bölgenin telefon kodu 216. Avrupa Yakası'nın da kendine ait bir telefon kodu var. Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası olarak anılan bölge İstanbul şehrinin Avrupa üzerinde kalan topraklarını içeriyor.İlk ne zaman kullanıldığı bilinmemekle beraber Rumeli Yakası isminin Osmanlı döneminden beri kullanıldığı düşünülüyor.Kuzey sahilini kapsayan Eyüp, Gaziosmanpaşa ve Çatalca, güney sahilinde ise Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Küçükçekmece, Avcılar, Büyükçekmece ve Silivri bulunuyor. 

212 TELEFON KODU NEREYE AİT?

212 telefon kodu İstanbul'un Avrupa/Rumeli Yakası'na ait bir telefon kodu. Eğer size +90 212 veya 0212 ile başlayan bir numaradan çağrı geliyorsa, bilin ki İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan aranıyorsunuz. Avrupa Yakası'nda 212 telefon kodunu kullanan ilçelerin tamamı ise şöyle: Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Sarıyer, Silivri, Sultangazi, Şişli ve Zeytinburnu. 

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