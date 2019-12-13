'2030’da 40 bin Ar-Ge mühendisi istihdam edeceğiz'

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) ortaklığında kurulan Teknopark İstanbul 10. yılını kutluyor. Nitelikli yapıları ve odak teknoloji alanlarındaki güçlü şirketleriyle cazibe merkezi olan ve her geçen gün büyüyen Teknopark İstanbul’da, başta savunma sanayii olmak üzere havacılık/uzay, denizcilik, enerji ve sağlık bilimleri gibi kritik alanlarda yüksek teknoloji projeleri hayata geçiriliyor. Teknopark İstanbul’da yer alan şirketler, ülkemizin yüksek teknoloji ve özellikle savunma sanayii ürünlerinde dışa bağımlılığının azaltılması ve teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna gelmesi için önemli çalışmalar yürütüyorlar.

BMC’nin ürettiği Altay Tankı, TAI’nin Anka İHA’sı, TUSAŞ’ın Atak Helikopteri STM’nin Milgem Korvet’i, LHD Amfibi Hücum Gemisi gibi büyük savunma sanayii projeleri ve alt sistemlerinin Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildiğini vurgulayan Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu; “Ülkemizi Ar-Ge ve yeni teknolojiler noktasında en ileri seviyelere taşıyacak projelerin geliştirildiği en önemli inovasyon merkeziyiz. Türkiye’nin yerli ve milli teknoloji hamlesine büyük katkılar sunan bu önemli şirketleri ve projeleri bünyemizde barındırmaktan gurur duyuyoruz. Teknoparkımızda tüm etapların tamamlanmasından sonra ülke ekonomimize yıllık 10 milyar doları aşan bir katma değer sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Teknopark İstanbul olarak yatırımlar yapmaya hız kesmeden devam edeceğiz.” diyen Bilal Topçu sözlerine şöyle devam etti: “Ağustos ayında 3. Etap binalarımızın da temelini attık. 2020 sonunda tamamlanmasını hedeflediğimiz bu yapılarla birlikte yaklaşık 9.000 kişilik istihdam hedefliyoruz. Bütün etaplar tamamlandığında, 1 milyon m2 kapalı alanda, yüksek nitelikli 1000 Ar-Ge firmasına ev sahipliği yapacak ve yaklaşık 40.000 Ar-Ge çalışanıyla Türkiye’nin Ar-Ge ve İnovasyon ekosisteminin merkezi konumuna geleceğiz. Diğer yandan inovatif ve derin teknoloji tabanlı iş fikirleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürüten 90’ı aşkın girişimci grubuna ev sahipliği yapan kuluçka merkezimiz Cube Incubation için önemli bir yatırım sürecindeyiz. Bu doğrultuda 3. etap çalışmalarımız kapsamında 2020 yılı sonunda tamamlanması planlanan yeni blok içerisinde kuluçka şirketlerin kullanımına sunulmak üzere Laboratuvarlar ve Prototip Atölyeleri tasarlıyoruz. Ayrıca, yeni binada kuluçka merkezinde ortak çalışma alanları, küçük ofisler, hibrit ofisler girişimcilerimizin hizmetinde olacak. Tüm bu çalışmaların tamamlanmasıyla 10.000 m2’lik bir alana kavuşacak olan Cube Incubation Türkiye’nin en büyük ve dünyanın da sayılı kuluçka merkezlerinden biri haline gelecek.”

Ar-Ge çalışmalarının ticari bir değere kavuşmasının oldukça önemli olduğu bilinciyle hareket eden Teknopark İstanbul şirketleri; Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve odaklı olarak kurduğu 4 ayrı kümelenmeyle destekliyor. TTO, Ar-Ge çalışmaları yürütülen projelerin patent alması ve ticarileşmesi noktasında çalışmalar yaparken SAHA İstanbul (İstanbul Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği), İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi), Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ve HİSER Türk Denizcilik Kümelenmesi isimli kümelenmeler de ilgili odak teknoloji alanlarında çalışan kurumlarla bir sinerji ortamı yaratmak ve birlikte verimli araştırma alanları tesis etmek amacıyla önemli çalışmalara imza atıyorlar. Bu kümelenmeler, dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak, milli teknolojilerin üretimini artırmak devletimizin yerli sanayiyi geliştirme hedeflerinde yardımcı olacak bir ekosistem kurmak için bir araya gelen şirketlerden oluşuyor ve kritik önem taşıyor.