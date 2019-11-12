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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
12.11.2019 - 07:23, Son Güncelleme:

2020’ye dijital dönüşüm projeleriyle hazırlanıyor

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2020’ye dijital dönüşüm projeleriyle hazırlanıyor

Dünyanın ilk Dijital İş Platformu ile şirketlere dijital dönüşüm yolculuğunda rehberlik eden Software AG, Türkiye ve bölgesinde iş ortaklarıyla birlikte projelere imza attığı 2019 yılında yüzde 125 büyüme kaydetti.

Türkiye’deki istikrarlı büyümeyi gelecek yıl da sürdürmeyi hedeflediklerini söyleyen Software AG Türkiye ve Katar Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker, halen önde gelen bir telekomünikasyon servis sağlayıcısıyla birlikte yürüttükleri IoT platformu projesinin sonuçlarını 2020’de göreceklerini ve bunun büyümeye ciddi katkıda bulunacağını tahmin ettiklerini açıkladı.

2019 yılının başında Türkiye’nin sorumluluk alanına Yunanistan ve Kıbrıs’ın yanında Katar’ın da eklendiğini hatırlatan Eker, “Bu çeşitlilik bize çok iyi geldi. Türkiye’de öğrendiklerimizi Katar’da, Katar’da öğrendiklerimizi Türkiye’de kullanma şansı buluyoruz. Birbirinden farklı ülkelerin sorumluluğunu üstlenen, çok büyük ve ilginç projeler yapan bir organizasyon haline geldik. 2019, iş ortaklarımızla birlikte çok verimli şekilde geçirdiğimiz bir yıl oldu” diye konuştu. Software AG Türkiye ekibinin küresel çapta görünürlüğünün giderek arttığını söyleyen Eker, sözlerine şöyle devam etti: “Software AG Global bize çok güveniyor ve başarılarımızı takdir ediyor. 2019 yılında global taraftan baktığımızda benzersiz projeler gerçekleştirdik. Şehir hastaneleriyle rekor zamanlarda entegrasyon projeleri yaptık. Aras Kargo, Kredi Kayıt Bürosu, Ipekyol gibi global referans haline gelen önemli projelere imza attık. Yıl içinde bize yurt dışından gelen önemli müşterileri referans görüşmeleri için ağırladık. Böylece hem ülkemizi tanıtıp hem de burada çok önemli işler yapıldığını, başarılı bir ekip olduğunu gösterdik.” 

Eker, bu deneyimi Türkiye’ye taşımak konusunda istekli ve heyecanlı olduklarını söyledi. Türkiye’deki şirketlerin dijital dönüşüm konusunda önemli adımlar atmaya başladığını gözlemlediklerini belirten Eker, bu süreçte mevcut durum analizlerini yaparak yol haritalarını çizmek ve uçtan uca entegrasyon için altyapıyı hazırlamak konusunda şirketlerin yanında yer aldıklarını söyledi.

Dünyanın bu alanda ilk patentli yazılımı olan ‘Digital Business Platform’ ile şirketlerin bugünlerinin bir dijital fotoğrafını çektiklerini ifade eden Eker, “Bu ilk adımda, şirketin stratejisini, organizasyon modelini, süreçlerini, mevcut teknoloji yatırımlarını ele alıyoruz. Varmak istedikleri hedefleri onlarla konuşup, bu hedeflere varılabilmesi için gerekli olan yol haritası ve planlamayı çıkarıyoruz. İkinci adımda ise entegrasyon, API yönetimi, mikro servisler ve geliştirme platformundaki ürünlerimizle uçtan uca bir entegrasyon ve süreç otomasyonunun altyapısını hazırlıyoruz. Üçüncü ve son adımda ise IoT ve analitik ürünlerimizle üretimin ve verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi gibi bütün şirketlerin ulaşmayı hedefledikleri amaçların gerçekleşmesini sağlıyoruz” diye konuştu.

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