2020’de büyümesini ikiye katlamayı hedefliyor

Sorumluluk alanına Katar’ın da eklendiği 2019 yılında başarılı iş sonuçları elde eden ve yüzde 125 oranında büyüdüğünü açıklayan Software AG, gelecek yıl için vites büyüttü. Software AG Türkiye ve Katar Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker, “Software Türkiye olarak, çok farklı ülkelerin sorumluluğunu üstlenen, çok büyük ve ilginç projeler yapan bir organizasyon haline geldik. Buradan aldığımız güçle 2020 yılı için kendimize yüzde 225 gibi iddialı bir büyüme hedefi koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Türkiye’de ekonomik zorlukları aşmak isteyen şirketlerin, sahip oldukları Büyük Veri’den fayda çıkarmaya yöneldiklerini kaydeden Ebru Kılıç Eker, Ayaydın-Miroglio Grubu ile Aras Kargo’da imza attıkları başarı hikayesini örnek olarak verdi, Turkcell ile de Nesnelerin İnterneti platformunda bir stratejik ortaklık yaptıklarını duyurdu.

Ebru Kılıç Eker, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketler maliyetleri düşürmek ve bazı konularda çok hızlı aksiyon alabilmek için veriden değer elde edebilecekleri projelere yöneliyor. Bunlar, Software AG olarak bizim uzman ve başarılı olduğumuz alanlar. Biz her zaman bir anlam yüklenebildiği takdirde verinin değerli olduğunu vurguluyoruz. Bu doğrultuda dünyanın ilk patentli Dijital İş Platformu ile şirketlere dijital dönüşüm yolculuğunda rehberlik ediyoruz. Çünkü bilgiyi faydaya dönüştürmek için platform yaklaşımı büyük önem taşıyor. Bu süreçte mevcut durum analizlerini yaparak yol haritalarını çizmek ve uçtan uca entegrasyon için altyapıyı hazırlamak konusunda şirketlerin yanında yer alıyoruz.”

Katar’ın da sorumluluk alanına katılmasıyla oluşan çeşitliliğin kendilerine büyük yarar sağladığını belirten Ebru Kılıç Eker, “Türkiye’de öğrendiklerimizi Katar’da, Katar’da öğrendiklerimizi Türkiye’de uygulama şansı buluyoruz. Ülkeler arasında deneyim ve bilgi akışını başarıyla yapabildiğimiz için 2019 yılında yüzde 125 gibi önemli oranda bir büyüme yakaladık. Katar’daki işler için Türkiye’deki partnerlerimizi kullanmaya başlayınca burada çok güçlü partner ekosistemimiz oluştu. Biz büyürken, partner ekosistemimiz de dikeyde uzmanlık alanlarını geliştirme fırsatı buldu. Bölgede bilinirliğimiz ve fırsatlar artarken verimli iş ortaklıkları gündeme geliyor” diye konuştu.