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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.11.2019 - 07:16, Son Güncelleme:

2020’de büyümesini ikiye katlamayı hedefliyor

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2020’de büyümesini ikiye katlamayı hedefliyor

Software AG Türkiye ekibi, 2019 yılındaki çarpıcı büyümesinin ardından gelecek yıl için de yüzde 225 büyüme hedefi koydu. Kendi büyürken ekosistemine de uzmanlık alanlarını geliştirme fırsatı sunan şirketin bölgede bilinirliği her geçen gün artıyor.

Sorumluluk alanına Katar’ın da eklendiği 2019 yılında başarılı iş sonuçları elde eden ve yüzde 125 oranında büyüdüğünü açıklayan Software AG, gelecek yıl için vites büyüttü. Software AG Türkiye ve Katar Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker, “Software Türkiye olarak, çok farklı ülkelerin sorumluluğunu üstlenen, çok büyük ve ilginç projeler yapan bir organizasyon haline geldik. Buradan aldığımız güçle 2020 yılı için kendimize yüzde 225 gibi iddialı bir büyüme hedefi koyduk. Bu hedefi gerçekleştirmek için kararlılıkla çalışacağız” dedi.

Türkiye’de ekonomik zorlukları aşmak isteyen şirketlerin, sahip oldukları Büyük Veri’den fayda çıkarmaya yöneldiklerini kaydeden Ebru Kılıç Eker, Ayaydın-Miroglio Grubu ile Aras Kargo’da imza attıkları başarı hikayesini örnek olarak verdi, Turkcell ile de Nesnelerin İnterneti platformunda bir stratejik ortaklık yaptıklarını duyurdu.

Ebru Kılıç Eker, sözlerine şöyle devam etti: “Şirketler maliyetleri düşürmek ve bazı konularda çok hızlı aksiyon alabilmek için veriden değer elde edebilecekleri projelere yöneliyor. Bunlar, Software AG olarak bizim uzman ve başarılı olduğumuz alanlar. Biz her zaman bir anlam yüklenebildiği takdirde verinin değerli olduğunu vurguluyoruz. Bu doğrultuda dünyanın ilk patentli Dijital İş Platformu ile şirketlere dijital dönüşüm yolculuğunda rehberlik ediyoruz. Çünkü bilgiyi faydaya dönüştürmek için platform yaklaşımı büyük önem taşıyor. Bu süreçte mevcut durum analizlerini yaparak yol haritalarını çizmek ve uçtan uca entegrasyon için altyapıyı hazırlamak konusunda şirketlerin yanında yer alıyoruz.” 

Katar’ın da sorumluluk alanına katılmasıyla oluşan çeşitliliğin kendilerine büyük yarar sağladığını belirten Ebru Kılıç Eker, “Türkiye’de öğrendiklerimizi Katar’da, Katar’da öğrendiklerimizi Türkiye’de uygulama şansı buluyoruz. Ülkeler arasında deneyim ve bilgi akışını başarıyla yapabildiğimiz için 2019 yılında yüzde 125 gibi önemli oranda bir büyüme yakaladık. Katar’daki işler için Türkiye’deki partnerlerimizi kullanmaya başlayınca burada çok güçlü partner ekosistemimiz oluştu. Biz büyürken, partner ekosistemimiz de dikeyde uzmanlık alanlarını geliştirme fırsatı buldu. Bölgede bilinirliğimiz ve fırsatlar artarken verimli iş ortaklıkları gündeme geliyor” diye konuştu.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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