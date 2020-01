2020’de akıllı telefonunuzu akıllıca kullanın

Kabullenme



Umarız hiçbir zaman güvenlik ihlalleriyle veya hesaplarınıza yönelik saldırılarla uğraşmanız gerekmez. Ama böyle bir olasılığı kabullenmek size fayda sağlayacaktır. Hazırlıklı olmak asla kötü bir şey değildir. Cihazınızın güvenliğini sağlamak, yedeklemeleri hazır tutmak veya cihazınızı uzaktan silme seçeneğine sahip olmak hasarı en aza indirgeyecektir. Hiçbir şey olmazsa ne güzel; ancak bir şey olursa da bununla mücadele etmeye hazır olmalısınız.



Ekran kilidi kullanma



Telefonunuzu kilitlemenin çok basit bir şey olduğunu düşünebilirsiniz ancak sanılanın aksine herkes akıllı telefonunu bir kimlik doğrulama önlemiyle güvenlik altına almıyor. Cihazınızı her zaman güvenli bir şekilde kilitlemelisiniz. Cihazınızı kilitlemekten kastımız basit bir L deseni veya 1234 gibi bir PIN değil. En ideal uygulama, mümkünse parolanızla birlikte biyometrik özellikleri de (parmak izi veya yüz tanıma) içeren bir yöntem kullanmanızdır.

Resmi mağazayı kullanma



Cihazınıza root atmak veya jailbreak yapmak her ne kadar çekici gelse de çoğu üretici bunu önermez. Çünkü bu işlemler cihazınızı gereksiz risklere açık hale getirir. Üstelik bazen cihaza resmi olmayan bir uygulama mağazası yüklenir ve bu mağazalar, resmi mağazalar kadar sıkı şekilde denetlenmez. Yani cihazınız, soruna neden olacak kötü amaçlı bir uygulama indirebilir. Riskleri en aza indirgemek için resmi mağazaları tercih edin.



Uygulama izinleri verme



Uygulamalar düzgün çalışabilmek için çeşitli izinler ister. Bunları çoğu zaman okumadan geçer ve kabul etme seçeneğine dokunursunuz. Bu, her ne kadar rahat gelse de doğrusu, uygulama tarafından istenen izinler listesini her zaman incelemektir. Tüm izinleri kabul ederseniz, kötü amaçlı kişilerin hassas verilerinize erişmesine veya sizi dolandırmasına, hatta gözetlemesine imkan verebilirsiniz.



Güvenlik yazılımı kullanma



Şaşırtıcı ama pek çok kişi, akıllı telefonlarını korumak için güvenlik yazılımı kullanmanın önemini küçümsüyor. Bunun arkasındaki neden, akıllı telefonu hâlâ cep boyundaki kişisel bilgisayardan çok normal bir telefon olarak görmeleri olabilir. Nedeni her ne olursa olsun, bugüne kadar akıllı telefonların tıpkı bilgisayarlar gibi ihlallere ve saldırılara açık olduğuna defalarca şahit olduk. Dolayısıyla bilinen bir güvenlik yazılımını kullanmak, gelecekte başınızın ağrımasını önleyebilir.



Uzaktan silme



Önceki ipucundan devam edecek olursak, iyi güvenlik yazılımı sağlayıcıları, kaybolması veya çalınması durumunda cihazınızı uzaktan silmek gibi önemli bir seçenek sunar. Bu, kimsenin görmesini istemediğiniz hassas verileriniz varsa kullanmak isteyeceğiniz bir seçenektir. Alternatif olarak cihazınızı, belirli bir sayıda başarısız kimlik doğrulaması girişimi yapıldığında kendi kendisini silmek üzere ayarlama seçeneğiniz de olabilir.



Şifreleme, yedekleme, yama yükleme



Verilerimizi yedeklemek, hepimizin uyması gereken bir kuraldır. Dosyalarınızı bozan veya kilitleyen zararlı bir saldırıya kurban gitmeniz durumunda en azından kurtarma için kullanabileceğiniz yedekleriniz olmalıdır. Şifreleme de küçümsememeniz gereken kritik bir adımdır. Akıllı telefonunuzdaki dosyaları şifrelemek, kötü niyetli kişilere zor zamanlar yaşatarak amaçlarına ulaşmalarını daha güç hale getirir. Bahsi geçen olumsuzlukların meydana gelme olasılığını azaltmak için cihazınıza, çoğu zaman korunmanıza yardımcı olacak güvenlik yamalarını içeren en güncel resmi güncellemeleri her zaman yüklemelisiniz.



Cihazın güvenle elden çıkarılması



Cihazınızı birine vermek ve hatta satmak isteyebilirsiniz ancak bunu güvenli bir şekilde yapmak için belirli adımları izlemeniz gerekir. Söz konusu adımlar, silmeden önce sürücüyü şifrelemeden tutun da kullandığınız tüm hizmetlerden çıkış yapmaya kadar pek çok şeyi içerebilir. Durum ne olursa olsun, gizliliğinizi korumak için kapsamlı bir süreç izlemenin kritik önemini göz ardı etmeyin.



Tehlikeli çağrılar ve kimlik avı mesajları



Kimlik avı dolandırıcılıkları her şekilde uygulanabilir. Bunun en popüler yolu e-posta olsa da tek yol kesinlikle bu değildir. Daha önce dolandırıcıların çeşitli kötü amaçlı yazılımlar içerebilen zararlı bağlantılara sahip kısa mesajlar gönderdiği biliniyor. Son zamanlarda kötü niyetli kişiler daha kötü girişimlerde de bulunuyor. Örneğin daha önce hiçbir işinizin olmadığı ülkelerden uluslararası çağrılar alabilirsiniz. Bu numarayı geri aradığınızda ise inanılmaz yüksek fiyatlarla ücretlendirilirsiniz, yani böyle bir şey başınıza gelirse geri aramadan önce uzun uzun düşünün.