2020 yılında hayatımıza girecek 117 yeni emoji

Dijital iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte, evrensel bir dil olarak kendini kabul ettirmeyi başaran emojiler, artık bu dünyanın olmazsa olmazlarından. Çünkü günlük hayatta yazıyla ve sözle ifade edilebilecek hemen hemen her şeyi sembolize eden bir emoji bulmak mümkün. İşte bu yüzden emojilerin çeşitlendirilmesi ve çok daha fazla düşüncenin, duygunun, durumun ifade edilebilmesi adına çalışmalar devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Unicode Konsorsiyumu, 2020 yılında 117 yeni emojinin hayatımıza gireceğini açıkladı.



Yeni emojilerde neler var?



Yeni emojileri incelediğimde ilk dikkatimi çekenler, cinsiyet ayrımını ortadan kaldıranlar oldu. Smokin giymiş bir kadın ve biberonla bebeğini doyuran erkek gibi birçok örnek mevcut. Ayrıca, kültürel ögeler de oldukça dikkat çekici. Mesela, Meksika’da düzenlenen festivallerde sık sık kullanan pinyata, kutup ayısı kafası, matruşka bebekler, kara kedi, diş fırçası, Ninja, gözyaşı ile ağlayan yüz, biber, miğfer, mezar taşı, fare kapanı, iç organlardan bazıları ve İtalyanlara özgü “Ne istiyorsun?” ya da “Bu nedir?” anlamlarına gelen el işareti de yeni emojiler arasında. Şimdiden her birini keyifle kullandığımızı hayal edebiliyorum. Her sembol her kültürde aynı anlama gelmeyebilir, ama sembollere farklı anlamlar yüklenmemesi için de hiçbir sebep yok. Örneğin, İtalyanların o meşhur el hareketi bizde ‘’ımmm, yemek enfes olmuş’’ anlamına gelebilir.



Emojilerin standart bir görünüme kavuşamama konusu…



Benim emojilerle ilgili canımı en çok sıkan konuya da değinmede edemeyeceğim: Emojilerin platformlara ve işletim sistemlerine göre farklı görünümlerde olması! Bu konuyu bir türlü çözemediler, belki de çözmek istemediler. Her marka, her şirket, her yazılım kendine özgü bir imaj yaratmaya ve bunu korumaya çalışıyor malum. Ama emojiler gibi artık evrenselleşmiş dijital sembollerin artık ortak bir görünüme sahip olması gerekir diye düşünüyorum.

Ne zaman kullanıma sunulacak?



Unutmadan yeni emojilerin ne zaman kullanıma sunulacağını da söyleyelim, 2020 yılının ikinci yarısından itibaren iOS 14 ve Android 11 işletim sistemine sahip cihazlarda 117 yeni emojiyi kullanabileceğiz. Apple, Samsung, Google ve Facebook gibi dijital dünyanın önde gelen aktörleri, yeni emojileri hızlı bir şekilde kendi platformlarına entegre edecek.

Emoji demişken…



Hazır emojilerden bahsetmişken, işte size emojiler hakkında birkaç enteresan bilgi…

Emoji kelimesi, Japonca'daki 'e' (resim) ve 'moji' (karakter) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur.

Emoji kelimesinin İngilizce'deki ilk kullanımı 1997 yılında Oxford Sözlüğü'ne girmesiyle birlikte başlamıştır.

Emoji kelimesinin Türkçe karşılığını bulmak için Türk Dil Kurumu, Ağustos 2017'de “Emoji Kelimesi İçin Türkçe Karşılık Tekliflerinin Toplanması’’ adı altında teklif kampanyası düzenlemiştir.

Dünya genelinde en fazla kullanılan emoji, ‘gözden yaş gelene kadar gülmek’ anlamına gelen emojidir.

2015 yılında Oxford Dictionaries, gözden yaş gelene kadar gülen emojiyi yılın kelimesi seçmiştir.

Evrensel Kod Standartteamı'nda 2823 emoji bulunur ve Instagram'da yapılan yorumların yarısı emoji içermektedir.

Son 3 yılda pazarlama mesajlarında emoji kullanımı tam 12 kat artmıştır.

Ve son olarak; 17 Temmuz tüm dünyada “Dünya Emoji Günü’’ olarak kabul edilmiştir.





Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc