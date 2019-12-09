2020, dijital pazarlamanın yılı olacak

2019 yılını hem büyük hem de orta ve küçük ölçekli şirketler için, ekonomik dalgalanmalarla mücadele ederek geçirilen bir ‘ayakta kalma’ yılı olarak değerlendirmek çok da yanlış olmaz. Ayakta kalanların ve her şeye rağmen büyüme hedeflerine ulaşanların tutunduğu can simidinin de dijital pazarlama kanalları olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Geride kalan aylarda, özel günlerde ve Black Friday gibi kampanya dönemlerinde tüm dijital platformlarda nasıl bir çılgınlık yaşandığı ortada. Üstelik henüz bitmiş de değil; sırada etrafımızı kuşatmayı bekleyen yılın son fırsatı ve yeni yıl kampanyaları var. 2020 yılında da dijital mecralarda yapılan bu kampanyalar artarak devam edecek ve geleneksel reklam mecralarına yapılan yatırımlar azalacak.

Gençlere ulaşmanın yolu influencer’lar

Influencer marketing trendi 2020 yılında da dijital pazarlamanın can damarlarından biri olacak. Google’ın yaptığı bir araştırmaya göre şu an aktif internet kullanıcısı gençlerin %70’i geleneksel televizyon ünlülerine değil, influencer’lara güvenmeyi tercih ediyor. Durum böyle olunca, özellikle gençlere seslenmek isteyenler bu trende uygun stratejiler geliştirmeye, mecburen, devam edecek gibi görünüyor. Ayrıca, gençler tarafından dijital mecralarda ad-blocker gibi reklam engelleyicilerinin kullanım oranının da arttığını düşünürsek, influencer marketing ile onları sıkboğaz etmeden reklam yapmanın önemi artıyor.

Video içerik üretimi artacak

Özgün video içerikler üretenler kazançlı çıkacak. Güncel verilere göre, pazarlamacıların %87’si YouTube’u, %51’i ise Instagram’ı bir iletişim kanalı olarak görüyor ve kullanıyor. Ancak birçok şirket halen video içerik üretmenin önemini fark edebilmiş değil. Video içerik konusunu tıpkı geçmiş yıllarda sık sık duyduğumuz “bu yıl mobilin yılı olacak” söylemi gibi düşünebiliriz. Aslında dönüşüm bir anda bütünüyle yaşanmıyor, yavaş yavaş, kademe kademe takip ediyoruz olan biteni. Bu süreç de genelde ‘ayak uydurma’ aksiyonlarıyla hız kazanıyor. 2020 yılı için de rahatlıkla söyleyebiliriz ki, video içerik üretme konusunda yeni yıl herkes için ‘ayak uydurma’ süreci yaşanacak. Özellikle 5G teknolojisinin 4G kadar yaygınlaştığı döneme geldiğimizde, video tüketimini tahmin edilmez boyutlara ulaşacak. Şu an mobil internet trafiğinin %37’sini YouTube’un oluşturması da geleceğe dair büyük resmi görmemize yardımcı oluyor. Ayrıca, TikTok gibi uygulamalar da bu rüzgarı arkasına alacak ve artık daha aktif pazarlama kanalları olarak kullanılacak. Üretilen içeriklerin markalar tarafından (hatta çoğunlukla bizler tarafından da) seviyesiz bulunduğu TikTok’un 500 milyondan fazla kullanıcı sayısına ulaştığını hatırlatmakta da fayda var. Mercedes-Benz gibi ciddi ve cool bir markanın bile bu platformu değerlendirme noktasına gelmesi, diğer markaların da platforma adım atması için öncü bir hareket olabilir.

Sesli aramalarda artış yaşanacak

Yazılarımı takip edenler hatırlayacaktır, geçtiğimiz haftalarda sesli aramaların ve dijital asistanların ön plana çıkacağı bir döneme girdiğimizi yazmıştım. 2020 yılında bu konuda da ciddi gelişmeler yaşanacak. Yeni yılda aramaların %50’sinin telefonlarımızdaki ve evlerimizdeki dijital asistanlar üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor. Podcast’ler, sesli kitaplar, sesli asistanlar, sesli arama, dijital radyolar derken, görme duyumuzun daha sık kullanıldığı dijital mecralarda, işitme duyumuzun pastadaki payı artacak. Henüz ülkemizde akıllı hoparlör gibi cihazların kullanımı yaygın olmasa da Amerika’da 66 milyondan fazla kullanıcı söz konusu. Sesli komutlarla çalışan cihazların dilimizi daha iyi kavraması ve öğrenmesiyle birlikte bu cihazların kullanımı da muhakkak artacaktır ve satın alma davranışlarımıza ciddi bir etkisi olacaktır.

Anlık bildirimlere yapılan yatırımlar artacak

Dijital pazarlama dünyasında sıkça söz edilen “machine-learning” kavramı da 2020 yılında artık tek başına anılmayacak diyebiliriz. On-site marketing automation araçları, hayatımızda daha fazla yer alacak gibi görünüyor. Geleneksel kitlesel pazarlama, yerini 1:1 pazarlamaya bırakıyor, hizmet ve servisler çeşitleniyor. Bu noktada ön plana çıkan pazarlama trendinin de “push notification marketing” olması bekleniyor. Yani anlık bildirimlerle düzenli olarak bize ulaşmaya çalışacaklar.

Instagram, alışveriş özelliğiyle Google’a rakip olacak

Instagram’ın özellikle 2019’da ön plana çıkardığı “alışveriş” özelliği, ülkemizdeki markalar tarafından daha sık kullanmaya başlanacak. Yani, Instagram’ın Google alışveriş reklamlarına en büyük rakip olarak karşımıza çıkacağını ve bütçelerin de çok daha hızlı bir şekilde buraya aktarılacağını ön görmek çok da zor değil.

KVKK düzenlemeleri stratejileri değiştirecek

Dijital pazarlamada, 2020 yılının en önemli konularından biri de hiç şüphesiz KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) kapsamında yapılacak yeni düzenlemeler olarak. Örneğin kullanıcı davranışlarını takip etmek artık eskisi kadar kolay olmayacak. Bu sebeple markalar için kullanıcıları rahatsız etmeyen, aksine görmek istedikleri reklamları karşılarına çıkaran bir yapı kurmak şart olacak. Bunu yapabilmek için de kişiselleştirme stratejileri, kullanıcıları takip edebilecek izinleri alma noktasında çok önemli olacak. Bu yapıyı ilk kuran markalar gelecek yıl rakiplerinin bir adım önünde olacak.





Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc