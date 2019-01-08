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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
08.01.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

2019'un siber güvenlik trendleri açıklandı

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2019'un siber güvenlik trendleri açıklandı

Microsoft, 2019 ve sonrası için, siber tehditleri ve güvenliğin sağlanmasında en yeni trendleri açıkladı. Yapay zekâ, bulut bilişim, kuantum bilişim, botnet’ler ve fidye yazılımlar siber güvenliğin temel konuları olacak.

Yeni teknolojiler, şirketlere yeni yetenekler kazandırırken yeni nesil tehditleri de beraberinde getiriyor. Microsoft, siber tehditlerin üstesinden gelmek için, 2019’da kullanılacak yöntemleri ve güvenlikle ilgili öngörülerini açıkladı.

2019un siber güvenlik trendleri açıklandı

Yapay zekâ, siber güvenliğin sağlanmasında en önemli araç olacak

Dünya çapında yapay zekâ harcamalarının 2020 yılına kadar 46 milyar dolara ulaşması öngörülürken bu büyümenin yüzde 25'i bankacılık ve finans güvenliği alanlarında gerçekleşecek. Orta Doğu ve Afrika'da 2017 yılında 37,5 milyon dolar olan yapay zekâ pazarının, 2021 yılında 100 milyon doları aşması bekleniyor. Her ne kadar siber suçların 2021 yılına kadar dünyaya 6 trilyon dolara mal olması beklense de yapay zekâya dayalı çözümlerin küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolara kadar katkıda bulunması öngörülüyor.

2019un siber güvenlik trendleri açıklandı

Güvenliğin olmazsa olmazı bulut

Bulut bilişimde güvenlik harcamalarının 2021 yılına kadar 3,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'deki bulut hizmetlerinde yapılan harcamaların da yüzde 37,4 büyümesi öngörülüyor. 2019'da, hacker’lar giderek daha karmaşık güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını hızlandıracak. Hacker’lar için kolay hedef olarak adlandırılan sistemlerin başında, güvenlik açığı olan bulut uygulamaları geliyor.

2019un siber güvenlik trendleri açıklandı

Botnet ve fidye yazılımlar

“Robot” ve “network” kelimelerinin birleşimi olan botnet'lere, bilgisayar korsanlarının bir seferde çeşitli cihazların kontrolünü ele geçirmesine olanak veren kötü amaçlı yazılımlar bulaşabiliyor. Türkiye, içinde bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi genelindeki tüm botların yüzde 18,5'ini barındırıyor. 1139 internet kullanıcısına düşen 1 botla Türkiye, en fazla toplam bot bulaşma oranına sahip ülke konumunda. 2019 ile birlikte sezgisel teknikler de botnet'lerle mücadelede en etkili araçlar olacak.

Geçtiğimiz yıl wannacrypt virüsünün 230.000'den fazla bilgisayara bulaşması hala etkisini koruyor. Buna benzer fidye yazılımları, 2019 yılında da siber suçlular tarafından kullanılan popüler yöntemler olmaya devam edecek. 2020 yılına kadar kurumsal saldırıların %25'inden fazlasının IoT üzerinden gerçekleşmesi ve IT güvenlik bütçelerinin %10’unun IoT’ye ayrılması bekleniyor.

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