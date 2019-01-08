2019'un siber güvenlik trendleri açıklandı
Microsoft, 2019 ve sonrası için, siber tehditleri ve güvenliğin sağlanmasında en yeni trendleri açıkladı. Yapay zekâ, bulut bilişim, kuantum bilişim, botnet’ler ve fidye yazılımlar siber güvenliğin temel konuları olacak.
Yeni teknolojiler, şirketlere yeni yetenekler kazandırırken yeni nesil tehditleri de beraberinde getiriyor. Microsoft, siber tehditlerin üstesinden gelmek için, 2019’da kullanılacak yöntemleri ve güvenlikle ilgili öngörülerini açıkladı.
Yapay zekâ, siber güvenliğin sağlanmasında en önemli araç olacak
Dünya çapında yapay zekâ harcamalarının 2020 yılına kadar 46 milyar dolara ulaşması öngörülürken bu büyümenin yüzde 25'i bankacılık ve finans güvenliği alanlarında gerçekleşecek. Orta Doğu ve Afrika'da 2017 yılında 37,5 milyon dolar olan yapay zekâ pazarının, 2021 yılında 100 milyon doları aşması bekleniyor. Her ne kadar siber suçların 2021 yılına kadar dünyaya 6 trilyon dolara mal olması beklense de yapay zekâya dayalı çözümlerin küresel ekonomiye 15,7 trilyon dolara kadar katkıda bulunması öngörülüyor.
Güvenliğin olmazsa olmazı bulut
Bulut bilişimde güvenlik harcamalarının 2021 yılına kadar 3,5 milyar dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'deki bulut hizmetlerinde yapılan harcamaların da yüzde 37,4 büyümesi öngörülüyor. 2019'da, hacker’lar giderek daha karmaşık güvenlik önlemleri alarak çalışmalarını hızlandıracak. Hacker’lar için kolay hedef olarak adlandırılan sistemlerin başında, güvenlik açığı olan bulut uygulamaları geliyor.
Botnet ve fidye yazılımlar
“Robot” ve “network” kelimelerinin birleşimi olan botnet'lere, bilgisayar korsanlarının bir seferde çeşitli cihazların kontrolünü ele geçirmesine olanak veren kötü amaçlı yazılımlar bulaşabiliyor. Türkiye, içinde bulunduğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi genelindeki tüm botların yüzde 18,5'ini barındırıyor. 1139 internet kullanıcısına düşen 1 botla Türkiye, en fazla toplam bot bulaşma oranına sahip ülke konumunda. 2019 ile birlikte sezgisel teknikler de botnet'lerle mücadelede en etkili araçlar olacak.
Geçtiğimiz yıl wannacrypt virüsünün 230.000'den fazla bilgisayara bulaşması hala etkisini koruyor. Buna benzer fidye yazılımları, 2019 yılında da siber suçlular tarafından kullanılan popüler yöntemler olmaya devam edecek. 2020 yılına kadar kurumsal saldırıların %25'inden fazlasının IoT üzerinden gerçekleşmesi ve IT güvenlik bütçelerinin %10’unun IoT’ye ayrılması bekleniyor.
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