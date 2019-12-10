2019’da Twitter’da en çok neler konuşuldu?

Bir yılı daha geride bırakırken dünyada milyonlarca insanı bir araya getiren Twitter, 2019’da da Türkiye gündeminin nabzını tutmayı başardı. Türkiye’de Twitter’ın 2019 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da sohbetlere ağırlığını koyan isim oldu.

Türkiye’de Twitter sohbetlerine en çok konu olan bir diğer isim dünyayı kasıp kavuran Güney Koreli pop müzik grubu BTS olurken, Haluk Levent şaşırtmadı, Twitter’ın 2019’da en çok konuşulan ünlü isim oldu. Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz da en çok konuşulan ünlü isimler arasında yer aldı.

Falcao, Twitter’a damgasını vurdu

En çok retweet edilen tweet ve en beğenilen Tweetlerden biri, Galatasaray’ın transfer ettiği ünlü futbolcu Falcao’nun gelişini duyurduğu Tweet oldu. Ekrem İmamoğlu’nun #BirlikteKazandık hashtagiyle seçim sonrası paylaştığı duyuru Tweet’i ve Fatih Terim’in “look at the tabela” Tweet’i de en fazla retweet edilenler ve beğenilenler arasındaydı.

En çok kullanılan hashtag: Feyyaz Duman

Survivor 2019 her yıl olduğu gibi bu yıl da çok konuşulurken, bu yılın Twitter’da en çok konuşulan oyuncu Kadın dizisinin sevilen oyuncusu Feyyaz Duman oldu. #arifgibisevmek fenomen aşka gönderme yaparak kullanıcıların en sevdiği hashtaglerden biri olurken BTS de en çok kullanılan hashtaglerden biri oldu.

1- feyyazduman

2- BTS

3- galatasaray

4- arifgibisevmek

5- survivor2019

En çok konuşulan dizi: Game of Thrones

Eğlence kategorisinde ise en çok kullanılan hashtaglerde bu sene final yapan Game of Thrones (#GoT) yer alırken #senanlatkaradeniz, #arifgibisevmek #hercai #survivor2019 hashtagleri en üst sıralarda yer aldı.

1- GoT

2- arifgibisevmek

3- senanlatkaradeniz

4- hercai

5- survivor2019



En fazla etkileşime geçilen isimler:



1- Haluk Levent

2- Cem Yılmaz

3- Atilla Taş

4- Fatih Terim

5- Levent Üzümcü