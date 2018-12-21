2019’da öne çıkacak teknolojiler
2019 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, hayatımıza girecek yeni teknolojileri de merakla beklemeye başladık. İşte dünyaca ünlü araştırma şirketlerinin değerlendirmelerine göre, yeni yılda öne çıkacak teknolojiler…
ChatBot’lar:
Günlük konuşma diline daha hakim olan ve komplike sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeni nesil ChatBot’lar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Amazon'un Alex'i, Apple'ın Siri'si gibi birçok dijital asistan, yapay zeka desteği ile birlikte hem iş hayatımızda hem de günlük hayatımızda çözüm odaklı hizmetler sunmak için hazır. Oracle’ın yaptığı araştırmaya göre, dünyanın önde gelen şirketlerinin %80'i, 2019 yılı sona ermeden önce ChatBot sistemini çalışmalarına entegre edecek.
Manuel ve Otonom Hava Araçları:
Dikey kalkış ve iniş yapabilen, hem manuel hem de otonom kullanıma uygun hava araçları, 2019 yılında adından sıkça söz ettirebilir. Fosil yakıt tüketimine ihtiyaç duymayan, tamamen elektrik enerjisiyle çalışacak olan bu çevreci araçlar, ilk olarak mobil destekli hava kargo uygulamalarıyla karşımıza çıkacak. İlerleyen yıllarda hava taksi olarak da kullanılması planlanan bu araçların, geleceğin şehirlerinde trafik sorununa da çözüm olması hedefleniyor.
Geliştirilmiş VR ve AR Teknolojileri:
Son yıllarda sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle bir şekilde tanıştık, ama henüz istenen seviyede hayatımıza etki ettikleri söylenemez. CCS Insight’ın raporuna göre 2019, bu teknolojileri en üst seviyede deneyimleyeceğimiz yıl olacak. Özellikle eğitici ve öğretici uygulamaların kullanımı, geliştirilen yeni ürünlerle birlikte hızla yaygınlaşacak.
Kişiye Özel Giyilebilir Teknolojiler:
Kablosuz kulaklıklar, dokunmatik saatler derken giyilebilir teknolojilere hızla uyum sağladık. Fakat yeni yılla birlikte, giyilebilir teknoloji ürünleri kişiye özel tasarlanan, özellikle sağlık ve spor temalı fonksiyonel versiyonlarıyla karşımızda olacak. Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Gartner’ın raporuna göre, 2019 yılında giyilebilir teknolojilerin kullanımının %26 oranında artış göstermesi bekleniyor. Birçok teknoloji firması da yeni ürünlerinin lansmanını yapmak için geri sayıma geçmiş durumda.
Şinasi Furkan AVCI
twitter.com/snsfrknvc
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