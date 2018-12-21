2019’da öne çıkacak teknolojiler

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
Şinasi Furkan AVCI
21.12.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

2019’da öne çıkacak teknolojiler

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2019’da öne çıkacak teknolojiler

2019 yılını karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde, hayatımıza girecek yeni teknolojileri de merakla beklemeye başladık. İşte dünyaca ünlü araştırma şirketlerinin değerlendirmelerine göre, yeni yılda öne çıkacak teknolojiler…

ChatBot’lar:

Günlük konuşma diline daha hakim olan ve komplike sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeni nesil ChatBot’lar, artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olacak. Amazon'un Alex'i, Apple'ın Siri'si gibi birçok dijital asistan, yapay zeka desteği ile birlikte hem iş hayatımızda hem de günlük hayatımızda çözüm odaklı hizmetler sunmak için hazır. Oracle’ın yaptığı araştırmaya göre, dünyanın önde gelen şirketlerinin %80'i, 2019 yılı sona ermeden önce ChatBot sistemini çalışmalarına entegre edecek.

Manuel ve Otonom Hava Araçları:

Dikey kalkış ve iniş yapabilen, hem manuel hem de otonom kullanıma uygun hava araçları, 2019 yılında adından sıkça söz ettirebilir. Fosil yakıt tüketimine ihtiyaç duymayan, tamamen elektrik enerjisiyle çalışacak olan bu çevreci araçlar, ilk olarak mobil destekli hava kargo uygulamalarıyla karşımıza çıkacak. İlerleyen yıllarda hava taksi olarak da kullanılması planlanan bu araçların, geleceğin şehirlerinde trafik sorununa da çözüm olması hedefleniyor.

2019’da öne çıkacak teknolojiler

Geliştirilmiş VR ve AR Teknolojileri:

Son yıllarda sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle bir şekilde tanıştık, ama henüz istenen seviyede hayatımıza etki ettikleri söylenemez. CCS Insight’ın raporuna göre 2019, bu teknolojileri en üst seviyede deneyimleyeceğimiz yıl olacak. Özellikle eğitici ve öğretici uygulamaların kullanımı, geliştirilen yeni ürünlerle birlikte hızla yaygınlaşacak.

Kişiye Özel Giyilebilir Teknolojiler:

Kablosuz kulaklıklar, dokunmatik saatler derken giyilebilir teknolojilere hızla uyum sağladık. Fakat yeni yılla birlikte, giyilebilir teknoloji ürünleri kişiye özel tasarlanan, özellikle sağlık ve spor temalı fonksiyonel versiyonlarıyla karşımızda olacak. Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden Gartner’ın raporuna göre, 2019 yılında giyilebilir teknolojilerin kullanımının %26 oranında artış göstermesi bekleniyor. Birçok teknoloji firması da yeni ürünlerinin lansmanını yapmak için geri sayıma geçmiş durumda.

Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc

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