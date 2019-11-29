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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
29.11.2019 - 14:47, Son Güncelleme:

2019’da da ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasına girdi

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2019’da da ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasına girdi

CRIF, finans sektörü teknoloji tedarikçilerinin en detaylı değerlendirildiği IDC Fintech Rankings 2019 sıralamasında 50’nci oldu.

CRIF, global ölçekte yapılan teknoloji tedarikçi değerlendirmesinde bu yıl da sıralamaya girdi. Kredi kayıt bürosu, veri analizi ve kredi çözümlerinde uzman olan CRIF, IDC Rankings 2019 ‘en iyi’ 100 FinTech şirketinden biri seçildi. 

Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen IDC FinTech Rankings, finans sektörü için global teknoloji tedarikçilerini donanım, yazılım ve hizmetlerlerden elde edilen gelirleri üzerinden değerlendirdi. CRIF, değerlendirmeye göre global anlamda ‘en iyi’ 100 FinTech listesinde 50’nci sırada yer aldı. 

CRIF CEO'su Carlo Gherardi, CRIF’in finansal kurumların dijital değişim girişimlerinde eksiksiz destek sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti. 

Dijital değişim ve düzenleyici değişikliklerin şart olduğu günümüzde CRIF'in amacının kredi kurumlarının daha basit ve hızlı müşteri deneyimi ile müşteri katılımını geliştirebilmelerine yardımcı olduğunu belirten Gherardi, “Şirket olarak, etkili ve efektif bir şekilde risklerin yönetilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi konusunda yardımcı oluyoruz” diye konuştu. 

Finansal operatörler için hizmet endüstrisine altyapı desteği sağlayan şirketlerin değerlendirildiği IDC FinTech Rankings’e göre; bu sektörde global IT harcamalarının 2022 yılı itibari ile 540 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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