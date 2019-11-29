2019’da da ‘en iyi’ 100 FinTech şirketi arasına girdi
CRIF, finans sektörü teknoloji tedarikçilerinin en detaylı değerlendirildiği IDC Fintech Rankings 2019 sıralamasında 50’nci oldu.
CRIF, global ölçekte yapılan teknoloji tedarikçi değerlendirmesinde bu yıl da sıralamaya girdi. Kredi kayıt bürosu, veri analizi ve kredi çözümlerinde uzman olan CRIF, IDC Rankings 2019 ‘en iyi’ 100 FinTech şirketinden biri seçildi.
Bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen IDC FinTech Rankings, finans sektörü için global teknoloji tedarikçilerini donanım, yazılım ve hizmetlerlerden elde edilen gelirleri üzerinden değerlendirdi. CRIF, değerlendirmeye göre global anlamda ‘en iyi’ 100 FinTech listesinde 50’nci sırada yer aldı.
CRIF CEO'su Carlo Gherardi, CRIF’in finansal kurumların dijital değişim girişimlerinde eksiksiz destek sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.
Dijital değişim ve düzenleyici değişikliklerin şart olduğu günümüzde CRIF'in amacının kredi kurumlarının daha basit ve hızlı müşteri deneyimi ile müşteri katılımını geliştirebilmelerine yardımcı olduğunu belirten Gherardi, “Şirket olarak, etkili ve efektif bir şekilde risklerin yönetilmesi ve maliyetlerin düşürülmesi konusunda yardımcı oluyoruz” diye konuştu.
Finansal operatörler için hizmet endüstrisine altyapı desteği sağlayan şirketlerin değerlendirildiği IDC FinTech Rankings’e göre; bu sektörde global IT harcamalarının 2022 yılı itibari ile 540 milyar dolara ulaşması bekleniyor.
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