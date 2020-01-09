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Teknoloji
Haber Giriş: 09.01.2020 - 13:44,Son Güncelleme:/

2019’da akıllı telefon yine açık ara şampiyon

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2019’da akıllı telefon yine açık ara şampiyon

MediaMarkt, 2019 yılında Türkiye’de en çok satılan ürünleri açıkladı. Verilere göre Türkiye’deki tüketiciler en çok akıllı telefonları tercih ederken; fotoğraf özelliği belirleyici oldu.

 

Tüm veriler incelendiğinde en çok büyüyen kategorinin, yine cep telefonu kategorisi olduğu açıklandı. Bu cihazlar arasında ön plana çıkanlar ise güçlü ve iyi fotoğraf çeken cihazlar olduğu belirtildi. 

Akıllı telefonlarda en ön plana çıkan ürünler, tüketicilerin görüntüye verdiği önemin önemli bir göstergesi olurken televizyonlarda da buna benzer veriler elde edildi. Buna göre TV’lerde UHD (Ultra High Definition) ve büyük ekranlı olanlar daha popüler hale geldi. 

Teknolojiseverlerin 2019 yılında yaptığı alışverişlere bakıldığında göze çarpan başka bir detay ise taşınabilir ses sistemlerinin satış miktarı. Listelerin en çok satılan 10 ürünlerine bakıldığında taşınabilir sistemler her ne kadar HIFI’ların gerisinde kalsa dahi kategori tümüyle incelendiğinde taşınabilir ses sistemlerinin daha fazla satıldığı görülüyor. Televizyonlar ile entegre olarak da kullanılan HIFI sistemlerin satışlarında TV satışları önemli bir faktör olsa dahi taşınabilir sistemlerin bu denli fazla satması, tüketicilerin müziklerini istedikleri yere götürmek istediklerinin en büyük örneklerinden biri olarak gösteriliyor. 

Fotoğraf ve kameralarda ise en çok tercih edilen ürünlerin DSLR makineler olduğu açıklandı. Dikkat çeken ise aksiyon kameralarının da en çok satanlar listesine girmesi. 

Her evin ihtiyacı küçük ev aletleri kategorisinin en çok satan ürünleri ütüler oldu. Bu listede ilk sırayı alan ütüler ise genellikle buharlı modeller. Listenin devamında tüy alma cihazları da yer aldı. 

Uzay teknolojisiyle geliştirilen ayakkabı: Adidas Ultraboost 20Yeni yıla girerken adidas 2020’nin yeni performans ayakkabısını satışa sundu. Performansını daha iyiye taşımak ve ayaklarında en son teknolojiyi görmek isteyenlerin modeli olarak tanıtılan Ultraboost 20 ile sporun geleceğine ışık tutan marka, ilk ürününde astronotların dayanıklılığından ilham aldı. Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) U.S. National Lab ile ortaklığıyla geliştirilen modelin ardından, yeni ürünlerin geliştirilmesi için Boost teknolojisi uzaya gönderilecek. (Sponsorlu içerik)
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