2019 yılının ‘Emoji Trend Raporu’ yayınlandı!

Emojiler, dijital dünyada artık herkes tarafından kullanılan ve kabul gören bir iletişim dili haline geldi. Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu emojilerin konuşmaları daha eğlenceli hale getirdiğine ve samimi bir iletişim dili oluşturduğuna inanıyor. Hatta emojilerin daha kapsamlı hale getirilmesini talep edenlerin sayısı da oldukça fazla.

Emojilerin hayatımızın içerisinde bu kadar büyük yer kaplaması, sadece tekil kullanıcıların değil, markaların da iletişim dillerinde emojilere yer vermesini gerektirdi. Hatta birçok marka, emojileri uygulamaların içindeki dillere de dahil etmeye başladı. Tüm bu sebeplerle, emeojilerin etkisini daha iyi ölçebilmek adına Adobe, emojilerle ilgili kapsamlı bir rapor yayınladı. Bu raporda emoji tercihleri ve kullanımları üzerine birçok faydalı bilgi bulunuyor. Rapordaki veriler, 16 – 73 yaş aralığındaki 1.000 emoji kullanıcısı ile 10 dakikalık bir online anketin sonuçlarından oluşuyor.

Rapora göre, kullanıcıların %62’si emoji kullanımlarının en temel nedenini konuşmalarını daha eğlenceli hale getirmek olarak ifade ediyor. %42’si ise emojilerin duygu ve düşüncelerini kelimelerden daha iyi ifade ettiğini söylüyor. (Duygu ve düşüncelerimizi jest ve mimiklerle yansıtmamızın mümkün olmadığı dijital bir ortamda gayet haklı bir çıkarım.) %31’i de yazışırken emoji kullanmanın daha hızlı bir iletişim imkanı sağladığını vurguluyor.

Ayrıca; gülme, aşk ve öpücük emojileri en çok kullanılan emojiler arasında. Sevgi, mutluluk ve üzüntü ise kullanıcıların emojiler ile ifade ettikleri en önemli duygular olarak öne çıkıyor.

Yine verilere göre; emojiler en çok yakın arkadaşlar arasında kullanılıyor, bunu hayatımızdaki önemli kişiler ve partnerler izliyor. Kullanıcıların %61’i iş hayatlarında kendileri ile aynı seviyedeki çalışma arkadaşları ile konuşurken emoji kullandığını ifade ediyor. Emojiler işte kullanıldığında, emoji kullanıcılarının büyük çoğunluğu, pozitif hissettirdiği ve olumlu haberlerin daha samimi hale geldiğini düşünüyor.

Emoji kullanıcılarının büyük çoğunluğu duygu ve düşüncelerini, kişisel kimliklerini daha iyi yansıtabilmeleri için daha fazla emojiye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Kullanıcılarının yarısı saç stili veya renk seçeneklerinin kişisel görünümlerini daha iyi yansıtacağını söylüyor. Aslında bu noktada herkes dijital avatarını oluşturmak, sanal ortamda kendisini temsilen onu konuşturmak istiyor da diyebiliriz.

Kullanıcıların %60’ı kendilerine yakın buldukları emojileri kullanan markalara ilgi duyduklarını da belirtiyor. %44’ü ise emoji kullanımının bir markadan alışveriş yapma olasılığını artırdığını düşünüyor. Kullanıcılarının yarısından fazlası, konu satırında emojiyi içeren markaların e-postalarını açma olasılıklarının da daha yüksek olduğunu söylüyor.

Adobe tarafından hazırlanan bu raporda gördüğümüz gibi emojiler artık hem markalar hem de tekil kullanıcılar için vazgeçilmez bir noktada. Kelimelerin gülümseyemediğini, şaşıramadığını, kahkaha atamadığını, ağlayamadığını, tüm duyguları ve hisleri yeterince ifade edemediğini düşünürsek, yakın zamanda hayatımıza çok daha fazla emoji gireceğini öngörmek hayalcilik olmaz.





Şinasi Furkan AVCI

twitter.com/snsfrknvc