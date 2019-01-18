2019 yılının dikkat çeken iOS uygulamaları

Bedeniniz yenilemeye ihtiyaç duyuyor ve yeni yıla detoks ile adım atmak istiyorsanız Detoksa Davetlisin koleksiyonunda vücudunuzun sıvı ihtiyacını gidermenize yardımcı olacak su hatırlatıcısı WaterMinder'ı kullanabilir ya da Antioxidant Superfood: foods that fight aging ya da Green Smoothies by young &Raw gibi sağlıklı sıvıları hazırlamanıza yardımcı olacak uygulamalara göz atabilirsiniz. Kısa ama yoğun egzersizler yapmak istiyorsanız Runtastic GPS Koşu Uygulaması, WeBurn:Women Home Workout ya da farklı egzersiz uygulamalarını deneyebilirsiniz. Sağlıklı beslenmenize yardımcı olacak YAZIO Kalori Sayacı ya da 8fit Workouts & Meal Planer gibi uygulamalar size istediğiniz beslenme programını yapmanızda yardımcı olabilir.

Uyku da elbette çok önemli; uyku kalitenizi Sleep Cycle alarmlı saat uygulamasını kullanarak takip edebiliyorsunuz. Ancak sabahları kalkmakta zorlanan ve neredeyse 10 farklı alarm kuranlardansanız çalar saatlere olan nefretinizin önüne geçmenizi sağlayacak ve sizi kuş cıvıltılarıyla uyandıracak Dawn Chorus uygulamasını deneyebilirsiniz; alarmı kapatmak için her sabah matematik problemi çekmekten, selfie çekmeye, telefonu sallamaya değişen bir görevi yerine getirmenizi isteyen Rocket Alarm uygulaması ile güne tamamen uyanmış başlayabilirsiniz.





Antrenor eşliğinde evde egzersiz hikayesi, bu soğuk havalarda spor yapmak istemesine rağmen spor salonuna gitmeye üşenenler için evde yapılabilecek egzersizler için çeşitli uygulamalar öneriyor: Örnek vermek gerekirse, dünyaca ünlü fitness eğitmenlerinden Sweat: Kayla Itsines Fitness ya da My Fitness by Jilian Michales gibi uygulamalarla öneriler alabilir, Sworkit- kişisel Antrenör uygulaması ile antrenman ve fitness planları yapabilirsiniz.

Bölgesel egzersizlerle ilgileniyorsaniz, App Store’da farklı koleksiyonlar içinde uygulamalara göz atabilirsiniz. Örnek olarak 'Görevimiz Kol Kasları' diyorsanız, Strong Workout Tracker Gym Log, Runtastic Push-Ups Trainer , FitnessBuilder ve daha pek çok uygulamaya özel hazırlanan koleksiyon içinden ulaşabilirsiniz.





Güçlü ve formda olduğunu düşünüyor ve sizi zorlayacak yeni egzersiz programları denemek istiyorsanız da App Store’un en zor egzersiz programları hikayesi sizin için istediğiniz zorlu egzersizleri bir araya getiriyor. Vücut ağırlığı ile egzersiz yaptıran beş uygulamanın geliştiricisiyle konuşup ve en zor programlarınızı derleyen bu koleksiyon uyarıyor; düzenli olarak yüksek şiddetli antrenmanlar konusunda deneyimliyseniz bu programlar size göre: Freeletics Bodyweight uygulamasında bulunan ve 150'şer tekrar gerektiren ‘Aphrodite’ programı; Summfit-Bodyweight Workouts uygulamasının ücretsiz versiyonunun en zorlu programı olan ‘Ampato’; Full Control Bodyweight uygulamasının güçlü kaslar kadar denge ve dayanıklılık gerektiren ‘Floyd-Abs Workout’ programı; Gettoworkout Fitness App uygulamasının kasları son derece yoran ‘Lima’ programı ve Madbarz:Bodyweight Workouts uygulamasının birkaç kas grubunu aynı anda çalıştıran ‘Push Up Hell’ ya da ‘Can’t Walk’ programları ileri seviye fitness meraklılarının bu sene ilgisini çekecek.

Bu sene sigarayı bırakmaya karar verdiniz! Quit Genious- quit smoking uygulaması iradeye dayanan bir programdan çok daha fazlasını, Bilişsel Davranışçı Terapi tekniklerini kullanarak bu yıl bu hedefe ulaşmana destek olabilir.

Bu sene kararlısınız, stresi hayatınızdan çıkaracaksınız... Meditasyon uygulaması ile nefes, uyku, stres egzersizleri yapabilir, Headspace : Guided Meditation ile sadece bir kaç dakika içinde hayatınıza sakinlik ve dingilinlik getirebilir ya da Zen: coloring book for adults ile zihninizi boyama yaparak dinlendirebilirsiniz.



Öğrenmenin yaşı ve zamanı yok, bu sene yeni bir dil ya da yeni bir hobi, yepyeni bir alışkanlık öğreneceğim diyorsanız uygulamalar farklı pek çok alanda size yardımcı olabilir. Yeni bir dil öğrenmek için Duolingo ya da Hello7: İngilizce kelimeler ygulamalarına bakabilir, birbirinden farklı konularda uzmanlaşmış kişilerin deneyimlerini paylaştığı TED konuşmalarından ilham alabilir, ya da Daily Art ygulaması ile her gün klasik, modern ve çağdaş sanat başyapıtlarından esinlenebilir ve eserler hakkında hikayeler okuyabilirsiniz.

Bu sene zamanı daha efektif kullanmak istiyorsanız Productive-Görev Yöneticisi uygulaması ile belirlediğiniz hedeflere ilerlemenizi takip edebilir ve zirveye ulaşmak icin motive olabilirsiniz. Todoist: Hayatını Organize et uygulaması ile basit günlük işlerden büyük projelere her konuda takibinizi kolaylaştırarak size yardımcı olur. iTranslate Translator uygulaması ile farklı dile çevirmek istediğiniz metni hızlıca düzenleyebilir.

Bu sene daha çok seyahat etmek, ama daha önemlisi daha verimli ve keyifli seyahat etmeyi planlıyorsanız Trivago uygulaması size uygun otel bulurken tasarruf edebilir, kullanıcıların yorumları ile gelişen Kampp uygulaması ile bulunduğunuz konuma yakın kamp alanlarını keşfedebilir ve daha maceralı bir seyahati planlayabilir; ya da gittiğiniz yeri daha iyi tanımak için Piri Guide- Sesli Tur Rehberi uygulaması ile tecrübeli rehberlerin anlatımı ile gittiğiniz yeri daha yakından tanıyabilirsiniz.

Bir işe başlamak kolay, tamamlamaksa ne yazık ki zor. Bazen de hedefleri tamamlamak için eğlence faktörünü unutmamak gerekiyor. Hedeflerini Oyunlaştır hikayesinde forma girmekten, yeni alışkanlıklar edinmeye, yeni bir dil öğrenmeye farklı pek çok hedefi oyun oynayarak gerçekleştirmeni sağlayacak uygulama önerileri bulunuyor.